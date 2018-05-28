28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 28 градусов тепла ожидается в Беларуси 29 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем юго-восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов выше нуля, в отдельных районах будет плюс 7-9, днем ожидается 23-28 градусов тепла.-0-
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