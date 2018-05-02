2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 28 градусов тепла ожидается в Беларуси 3 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, по юго-востоку - плюс 14-16 градусов. Днем будет 22-28 градусов тепла.-0-

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