До +28°С и без осадков будет в Беларуси 20 сентября

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 28 градусов тепла будет в Беларуси 20 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный, западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, местами - плюс 5-8. Днем ожидается 22-28 градусов тепла.-0-

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