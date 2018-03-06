6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 3 градусов тепла и снег ожидаются в Беларуси 7 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно. На большей части территории пройдет снег, мокрый снег, утром и днем по юго-западу с дождем. Местами прогнозируется туман, гололед, налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер ожидается восточный, юго-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, днем будет от нуля до минус 5. В юго-западных районах ночью прогнозируется от нуля до минус 2, днем - 1-3 градуса тепла.-0-

Смотрите подробный прогноз погоды для вашего города