До 30 градусов будет по югу Беларуси 28 июня

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до 30 градусов выше нуля прогнозируется по югу Беларуси 28 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в южных районах пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах грозы. Ветер будет северо-восточный, восточный 5-10 м/с, по югу Беларуси порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 13 до 19 градусов тепла. Днем будет от плюс 24 до 30 градусов в Брестской и Гомельской областях.-0-

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