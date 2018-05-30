30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 31 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков. Ветер ночью ожидается слабый, днем северный, северо-восточный 4-9 м/с, по востоку порывы достигнут 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, днем - 19-25. По юго-западу страны ночью ожидается плюс 16-19, днем - 26-30 градусов.-0-
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