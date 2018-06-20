20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов тепла ожидается в Беларуси 21 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ночью будет переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер ожидается юго-западный, южный 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов тепла, днем - от 24 до 30 выше нуля.
В пятницу, 22 июня, местами по восточной части страны ожидаются грозы, сильные дожди, утром и днем при грозах усиление ветра порывами до 15-20 м/с, возможен град.-0-
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