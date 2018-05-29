29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов тепла ожидается в Беларуси 30 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Прогнозируется переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по востоку возможны небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью ожидается слабый, днем - северо-западный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 13-18 градусов выше нуля, в отдельных районах будет плюс 9-12 градусов. Днем ожидается 24-30 градусов тепла.-0-
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