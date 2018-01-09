До 6 градусов мороза и в основном без осадков будет в Беларуси 10 января

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 6 градусов мороза и преимущественно без осадков будет в Беларуси 10 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед. По северо-востоку на отдельных участках дорог образуется гололедица. Ветер прогнозируется западный с переходом на южный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6, днем - от минус 2 до плюс 3.-0-
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