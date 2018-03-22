22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 6 градусов тепла ожидается в Беларуси 23 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине республики пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет юго-западный, западный 4-9 м/с, днем по северу порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза (в южных районах при прояснениях до минус 9). Днем ожидается от нуля до плюс 6.-0-

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