Добро всегда возвращается! Виктор Васильевич из Жлобина сделал благотворительный взнос и после этого выиграл 50 000 рублей в "КЕНО"!

Виктор Васильевич из Жлобина еще сам до конца не может поверить в то, что ему достался такой крупный выигрыш. Напомним, что 50 000 рублей были разыграны 23 января в ежедневной игре "КЕНО" . Около недели в компании "Спорт-пари" активно разыскивали победителя, который сделал ставку в Жлобине.

И уже во время вручения выигрыша в минском офисе компании Виктор Васильевич поделился своей удивительной историей! Победитель рассказал, что делает ставки с 2010 года и даже ведет свою собственную статистику по играм "КЕНО" и "Спортлото 6 из 49" . Виктор Васильевич признается, что к игре его подталкивает желание испытать удачу и, конечно, возможность выиграть крупные денежные призы. Счастливчик пробовал делать ставки по собственной системе, однако в этом тираже удачу ему принесла "Автоставка" и счастливый случай. Дело в том, что Виктор Васильевич, как человек азартный, решил принять участие в рекламной игре банка, постоянным клиентом которого он является. И одним из условий игры было - провести платеж через ЕРИП. Виктор Васильевич решил перечислить деньги на благотворительность и даже представить себе не мог, что в этот же день добро вернется к нему. По дороге в магазин он заглянул в киоск №109 по ул. Барташова и сделал "Автоставку" в "КЕНО" и уже вечером выиграл 50 000 рублей! Добро всегда возвращается!

В компании "Спорт-пари" еще раз от всей души поздравляют победителя и обращают внимание на то, что джекпот игры "Спортлото 6 из 49" достиг колоссальных размеров и у каждого есть возможность выиграть более 1 550 000 рублей!

Всего же за 2 прошедшие недели победители игр "Спорт-пари" получили более 520 000 рублей!

Почти 60 000 рублей получили победители игры "Спортпрогноз" , более 155 000 рублей выплачено в "БЛИЦ" . Победители популярной игры "КЕНО" разделили между собой более 180 000 рублей, в "Спортлото 6 из 49" было выплачено более 98 000 рублей, а в "Спортлото 5 из 36" - более 25 000 рублей!

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