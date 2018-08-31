Договор с Чехией о пенсионном обеспечении планируется вынести на осеннюю сессию парламента Беларуси

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Договор с Чехией о пенсионном обеспечении планируется включить в повестку осенней сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Олег Левшунов.

Подписав договор, Беларусь и Чехия урегулировали ряд вопросов, в том числе связанные с уплатой взносов обязательного государственного социального страхования и порядком назначения и выплаты пенсий. Они будут назначаться каждым государством за стаж, приобретенный за время работы на его территории, а выплачиваться там, где человек живет. "Реализация договора позволит улучшить защиту граждан в области пенсионного обеспечения. Социальные гарантии для них будут обеспечиваться на государственном уровне", - подчеркнул парламентарий. Он отметил, что Беларусь рассматривает Чехию как важного партнера не только в торгово-экономической, но и в гуманитарной сфере. А реализация договора поможет укрепить социальные контакты между странами. По данным Министерства труда и социальных дел Чехии, число белорусов, работавших на ее территории, на конец 2017 года составляло около 2,7 тыс. человек.

Олег Левшунов напомнил, что Беларусь последовательно развивает международное сотрудничество в области пенсионного обеспечения. Она участвует в многостороннем соглашении внутри СНГ. Двусторонние договоры заключены с Азербайджаном, Латвией, Литвой, Молдовой, Россией и Украиной. Ведется работа над проектами таких договоров с Польшей и Эстонией.-0-