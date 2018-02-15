Доля белорусских лекарств в госаптеках "Фармация" стабильно превышает 54% - Шеин

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля белорусских лекарств в государственных аптеках "Фармация" стабильно превышает 54%, сообщил заместитель генерального директора РУП "Управляющая компания холдинга "Белфармпром" Виктор Шеин на совещании по вопросам комплексного анализа фармрынка, передает корреспондент БЕЛТА.

"Анализ отгрузок лекарственных средств на внутренний рынок для розничной реализации показал, что основным потребителем отечественной фармацевтической продукции является государственная аптечная сеть", - сказал Виктор Шеин. В частности, доля реализация белорусских лекарств в розничной сети предприятий системы "Фармация" стабильно превышает 54%.

В качестве аргумента в пользу успешности работы с белорусскими лекарствами Виктор Шеин отметил, что все предприятия "Фармации" прибыльны, вырученных средств достаточно для собственного развития и оказания спонсорской и гуманитарной помощи.

В целом доля отечественных лекарственных средств на белорусском рынке в финансовом выражении по итогам 2017 года составила более 53%.

Что касается экспорта белорусских лекарств, к 2020 году этот показатель планируется довести до 50%. В 2018-м он должен составить 32%.

Объем фармацевтического рынка Беларуси по итогам 2017 года составил $707,9 млн. По сравнению с уровнем 2016-го он вырос на $71,2 млн. На внутренний рынок в 2017 году поставлено отечественных лекарств на $380 млн.

В настоящее время холдинг "Белфармпром" консолидировал деятельность 23 организаций. В том числе это 19 производителей лекарственных средств, из них 6 организаций являются дочерними предприятиями, которые ранее входили в состав Департамента фармацевтической промышленности. Три - это производители изделий медназначения, из них одно является дочерним предприятием холдинга.-0-