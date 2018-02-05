Должностные лица молокоперерабатывающих предприятий оштрафованы за нарушение законодательства о внебиржевых сделках

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси провело контрольные мероприятия по соблюдению хозяйствующими субъектами законодательства о порядке представления товарной бирже сведений о совершенных в январе-июле 2017 года внебиржевых сделках по экспорту сухого обезжиренного и сухого цельного молока, сливочного масла и сыров. Соответствующая информация размещена на официальном сайте МАРТ, сообщает БЕЛТА.

В результате за непредставление товарной бирже сведений о внебиржевых сделках по экспорту молочной продукции для их регистрации либо представление таких сведений с нарушением сроков, неполных или заведомо недостоверных сведений должностные лица 28 молокоперерабатывающих предприятий привлечены к административной ответственности и подвергнуты штрафам в размере от 3 до 10 базовых величин.

Среди предприятий - ОАО "Савушкин продукт", ОАО "Беловежские сыры", ОАО "Березовский сыродельный комбинат", ОАО "Милкавита", ОАО "Беллакт" и другие.

В МАРТ обратили внимание, что случаи, сроки и порядок представления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями товарной бирже сведений для регистрации внебиржевой сделки установлены Положением о порядке регистрации товарной биржей внебиржевых сделок. Согласно документу, заявитель должен представить сведения товарной бирже в информационной системе в форме электронного документа не позднее трех рабочих дней со дня заключения внебиржевой сделки.

В ведомстве также напомнили о необходимости заключения сделок по экспорту молочной продукции на биржевых торгах ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" хозяйствующими субъектами, не имеющими оснований для совершения внебиржевых сделок с данной продукцией.-0-