21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Должностные лица ОАЦ получили право составлять протоколы об административных правонарушениях. Об этом информирует Национальный правовой интернет-портал , сообщает БЕЛТА.

С 21 марта вступил в силу приказ Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси №30, по которому должностные лица ОАЦ наделены полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях и подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению.

В частности, должностные лица управления защиты информации ОАЦ имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные ч. 1 ст. 12.7 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (в части нарушения правил и условий осуществления видов деятельности, предусмотренных в специальном разрешении (лицензии). В перечень входит предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицензии), когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно, либо с нарушением правил и условий осуществления видов деятельности, предусмотренных в специальных разрешениях (лицензиях), если в этих деяниях нет состава преступления.

Также сотрудники управления защиты информации и отдела правового обеспечения - протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 23.1-23.5 и 24.4-24.6 Кодекса об административных правонарушениях. Это неисполнение предписания, воспрепятствование проведению проверки, экспертизы, неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий, оскорбление должностного лица при исполнении, заведомо ложные объяснение либо заявление, отказ свидетеля или потерпевшего от дачи объяснений и другое.-0-