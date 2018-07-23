Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
23 июля 2018, Пн
+21°C
Переменная облачность EUR 2.3272
USD 1.9984
RUB 3.1481
Главное
Во время совещания Новый механизм финоздоровления проблемных предприятий АПК внедрят в Беларуси
Президент
БГУ опубликовал стоимость обучения на 2018/2019 учебный год
Общество
Беларусь продолжает консультации с ЕС по соглашениям об облегчении визового режима и реадмиссии
Общество
Во вторник Георгий Колдун разыграет 58-ю квартиру в Минске от "Евроопт"! Также на кону 5 автомобилей и деньги!
Общество
В Минской области в онлайн-режиме будут отслеживать работу сельхозтехники
Регионы
Официальный сайт Республики Беларусь
Реклама на сайте
Лента новостей
Самолет с главой МВФ на борту совершил экстренную посадку в Аргентине - СМИ
09:00 В мире
Во вторник Георгий Колдун разыграет 58-ю квартиру в Минске от "Евроопт"! Также на кону 5 автомобилей и деньги!
08:49 Общество
Молодые хоккеисты из Беларуси и России поборются за награды международного турнира в Гомеле
08:47 Спорт
Не менее 14 человек пострадали в результате стрельбы в Торонто
08:32 В мире
Брест 27-29 июля отпразднует свое 999-летие
08:28 Регионы
Более 1 тыс. случаев заболевания желтой лихорадкой зарегистрировано в Бразилии
08:23 В мире
В Минской области в онлайн-режиме будут отслеживать работу сельхозтехники
08:17 Регионы
Дом "Марина-2" комплекса "Минск Мир" готов к заселению – жильцам вручают ключи!
08:00 Общество
Тысячи сирийских боевиков согласились покинуть Эль-Кунейтру
07:56 В мире
В Могилеве из-за сильных ливней произошел транспортный коллапс
07:45 Регионы
Картина выходных: парад МЧС, награда белорусского фильма и трагедия в Бобруйске
07:08 Общество
Пореченков спустя 14 лет вернулся к роли агента национальной безопасности
00:34 Калейдоскоп
Billboard составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов
00:03 Калейдоскоп
В Осло открыли памятник жертвам Брейвика
23:33 В мире
Россия начала работы над созданием ракеты "Союз-5"
22:59 Технологии
Белорусские баскетболистки проиграли японкам на ЧМ в Минске
22:23 Спорт
В ЮАР расстреляли таксистов
22:05 В мире
Беларусь приветствует контакты мировых лидеров для снижения напряженности в политике – Макей
21:28 Политика
Макей: IT может стать прорывной областью взаимодействия для Беларуси и Латвии
21:08 Общество
Беларусь продолжает консультации с ЕС по соглашениям об облегчении визового режима и реадмиссии
20:57 Общество
Все новости
Темы
Уборочная кампания Уборочная кампания
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Вступительная кампания-2018 Вступительная кампания-2018
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю" К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Год малой родины Год малой родины
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Дом "Марина-2" комплекса "Минск Мир" готов к заселению – жильцам вручают ключи!

Общество 23.07.2018 | 08:00

Воздушные шарики, приятная музыка, приветственные речи и, конечно же, улыбки – все элементы праздника налицо. Еще бы! Мероприятие, которое состоялось 21 июля в многофункциональном комплексе "Минск Мир", официально именовалось предварительной приемкой квартир. А по сути это был весьма волнующий и торжественный для будущих жильцов момент – они впервые переступали порог своих только что построенных апартаментов, чтобы осмотреться, оценить качество строительства и на практике прикинуть, в каком ключе вести их чистовую отделку! Можно только представить себе, что чувствовали люди, до этого дня видевшие свои квартиры лишь в проектных планировках!

Будущие жильцы впервые переступают порог своих только что построенных апартаментов
Будущие жильцы впервые переступают порог своих только что построенных апартаментов

Отметим, что "Марина-2" – это уже третий завершенный дом нового многофункционального комплекса "Минск Мир", который возводится крупнейшим в Беларуси застройщиком компанией "Дана Холдингс" неподалеку от закрывшегося аэропорта "Минск-1". Уже сданы в эксплуатацию дома "Диадема" и "Марина-1", на ближайшей очереди – еще три дома из этой серии. Так что улица Братская, которую еще не знают автомобильные навигаторы, на самом деле существует и выглядит вполне благоустроенной!

Улица Братская, которую еще не знают автомобильные навигаторы, на самом деле существует и выглядит вполне благоустроенной!
Улица Братская, которую еще не знают автомобильные навигаторы, на самом деле существует и выглядит вполне благоустроенной!

Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" не случайно называют новым деловым и культурным центром белорусской столицы. Принцип "город в городе", по которому он возводится, предполагает, что здесь будет все необходимое для комфортной жизни: торгово-развлекательный центр, рекреационный парк, велосипедные дорожки, спортивный центр, многочисленные объекты торговли, сервиса и общественного питания. А сердцем проекта и основным "пунктом интереса" инвесторов станет международный финансовый центр. Удобное транспортное сообщение поможет быстро добраться до любой части города. И что очень важно для современного города – сразу две линии метро будут в шаговой доступности от комплекса "Минск-Мир".

Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" - это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни
Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" - это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни

Пять домов-красавцев в сине-белом исполнении, относящихся к серии "Марина", относятся к кварталу "Эмиратс". Вдохновением для создания квартала стала прогрессивная архитектура Дубая и Абу-Даби – центров восхищения современным уровнем градостроительства.

Дома-красавцы в сине-белом исполнении, относящихся к серии "Марина"
Дома-красавцы в сине-белом исполнении, относящихся к серии "Марина"

Здесь создаются все возможности для полноценной жизни, работы и отдыха. Высокоразвитая инфраструктура – это широкий спектр объектов социально-культурного назначения, таких как детские сады, школы, спортивные площадки. А современный торгово-развлекательного центр "Жемчужина" станет для прекрасных жительниц квартала не только любимой площадкой для покупок, но и местом дружеских встреч и приятного времяпрепровождения.

Дом "Марина-2" комплекса "Минск Мир" это новый уровень комфортной городской жизни, в который уже с удовольствием окунулись его новые жители
Дом "Марина-2" комплекса "Минск Мир" это новый уровень комфортной городской жизни, в который уже с удовольствием окунулись его новые жители

По словам директора ИООО "Дана Астра" Светланы Щетко, соседи вскоре появятся и в оставшихся "Маринах" – дома уже доведены до высокой степени готовности. При этом дом "Марина-2" был построен "под ключ" за 10 месяцев – первые договора на покупку квартир были заключены в середине сентября прошлого года!

Директор ИООО "Дана Астра" Светлана Щетко
Директор ИООО "Дана Астра" Светлана Щетко

– Мы искренне разделяем эту радость с вами! – приветствовала жильцов Светлана Щетко. – Уже можно с уверенностью говорить о том, что будущий комплекс "Минск Мир" постепенно обретает реальные черты. Здесь на территории 340 гектаров будет построено 550 зданий и сооружений. "Минск Мир" отвечает самым современным стандартам качества, и вы в этом сами убедитесь. Например, на завершающей стадии строительства находится паркинг на 794 машино-места – он как раз недалеко от вашего дома, который вводится в эксплуатацию. От всей нашей компании хочу пожелать, чтобы в ваших новых квартирах всегда царили счастье, благополучие, согласие и любовь!

Как рассказала позже представителям прессы Светлана Щетко, компания "Дана Холдингс" уже десять лет работает на рынке Беларуси и реализовала множество блестящих проектов. Но время требует еще больших темпов, и компания намерена ускорить темпы строительства.

– Уже подписаны соответствующие договора, и теперь мы будем строить с применением туннельной опалубки. Это очень прогрессивный метод возведения монолитных домов, и это очень быстрое строительство. Мы возводим дома под чистовую отделку, что предполагает, что человек при свободной планировке может выбрать дизайн-проект на свой вкус и обустроить жилье так, как ему видится, – считает Светлана Щетко.

По ее словам, такую формы работы подсказала сама жизнь. Например, первая очередь комплекса "Маяк Минска" проектировалась и сдавалась с внутриквартирными перегородками, установленной сантехникой и прочими "благами", но это оказалось невостребованным – в первые же месяцы после получения квартир дольщики демонтировали большинство оборудования. В итоге было принято решение сдавать квартиры под чистовую отделку, что позволяет, с одной стороны, снизить стоимость квадратного метра, а с другой – делает владельцев квартир свободнее в дизайнерском исполнении своего жилья, в его индивидуализации.

– А в целом отмечу, что комплекс "Минск Мир" не только для Беларуси, но и на просторах СНГ, в странах Восточной Европы – настоящий рывок в будущее. Поэтому те люди, которые выбирают этот квартал для жизни, никогда об этом не пожалеют. Уровень жизни здесь будет очень высоким и комфортным. Все лучшее, что можно применить в градостроении, мы стараемся воплотить в этом комплексе! – отметила Светлана Щетко.

И ведь "Марина-2" действительно не похожа на то жилье, которое сдается в других районах Минска! Даже самое первое впечатление: здесь не подъезд – целый холл со стеклянными дверьми и окнами в пол. Внутри – светлое просторное лобби с диванами, кофейным автоматом и кулером, а также стойкой консьержа. Даже туалет при входе предусмотрен – со специально оборудованной детской комнатой. Это избавит родителей от необходимости во время прогулки с детьми подниматься в квартиру, чтобы, например, переодеть ребенка – в лобби будут все необходимые для этого удобства.

Светлое просторное лобби со стойкой консьержа, а так же туалетом при входе со специально оборудованной детской комнатой
Светлое просторное лобби со стойкой консьержа, а так же туалетом при входе со специально оборудованной детской комнатой

В доме – 179 квартир. Каждая – со своей лоджией, а начиная с пятого этажа и выше – с французскими окнами в пол. Вид с десятого этажа, на котором построили две смежные квартиры супруги Мисечко, надо искренне отметить, открывается изумительный!

Алла Мисечко: "Вид с десятого этажа открывается изумительный!"
Алла Мисечко: "Вид с десятого этажа открывается изумительный!"

– Дом построился достаточно быстро, – говорит Алла Сергеевна. – Для нас это очень важно. Мы продали свою квартиру в Минске, решившись на эту стройку. Конечно, предварительно изучили рынок новостроек в столице, и нам очень приглянулось предложение "Дана Холдингс". Во-первых, очень понравился район, у которого огромные перспективы. Во-вторых, качество строительства у компании высокое и репутация отличная. И, конечно, цена. Все сложилось! Поэтому переехали на дачу, что в 45 километрах от Минска, и ждали окончания строительства. И вот теперь мы стали счастливыми обладателями нового жилья! Ремонт будем быстро делать, тем более что на первый взгляд здесь все сделано качественно, ровно. Мы довольны!

Не менее оптимистично настроен и Николай Николаевич, который, с интересом осматривался в своем новом жилье.

Николай Мисечко с интересом осматривается в своем новом жилье
Николай Мисечко с интересом осматривается в своем новом жилье

– Я строитель-любитель, – признается мужчина. – Много читаю, многое изучаю и стараюсь все сделать своими руками. Дачу, например, построил. Мои первые впечатления – это то, что я ожидал! Качество выполненных работ очень хорошее. На сегодняшний момент это лучшее предложение, которое есть на столичном рынке за эти деньги. Мы жили на площади Казинца и давно хотели с супругой приобрести квартиру в новом доме. Две смежные квартиры дадут нам больше возможностей для творчества – в результате перепланировки можно будет получить интересное сочетание объемов. А компанию "Дана Холдингс", не буду скрывать, выбрали в том числе благодаря очень хорошим отзывам. У меня брат работает в строительной сфере инженером – он и рекомендовал нам именно эту компанию.

Для многих владельцев, получивших ключи от новеньких квартир, стоимость квадратных метров также стала немаловажным фактором для выбора предложения от "Дана Холдингс". Тем более, что компания не только строит современные и красивые дома за адекватные деньги, но и совместно с банком-партнером разрабатывает интересные кредитные программы, которые делают покупку жилья доступной гражданам с различным уровнем доходов.

Что ж, у будущих жильцов дома "Марина-2" сейчас самые приятные хлопоты – привести свое жилье в порядок и въезжать!

У будущих жильцов сейчас самые приятные хлопоты – привести свое жилье в порядок и въезжать!
У будущих жильцов сейчас самые приятные хлопоты – привести свое жилье в порядок и въезжать!

Справедливо считается: перспектива есть у тех городов и районов, где звучат детские голоса. Пока родители стояли в очереди за ключами к своим квартирам, их неугомонные дети быстро нашли искомый объект – хорошо оборудованную детскую площадку за углом дома со специальным травмобезопасным мягким покрытием. И устроили свои тесты! Испытание детский уголок с честью выдержал. А значит, уже очень скоро ребятня здесь станет полноправными хозяевами, и комплекс "Минск Мир" будет успешно развиваться и жить, устремляясь в будущее.

﻿
Теги
жилье, Минск, Минская область, строительство
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3272 BYN 2.322 BYN 2.334 BYN
USD
1.9984 BYN 1.995 BYN 1.998 BYN
RUB
3.1481 BYN 3.13 BYN 3.15 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Новый механизм финоздоровления проблемных предприятий АПК обсудили на совещании у Президента
Все видео

Фотоновости

Конный турнир прошел на фестивале "Наш Грюнвальд"
Все фото

Инфографика

Экспорт продукции АПК Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-мае вырос на 6,5% и достиг $2,071 млрд.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко поддержал подходы по внедрению нового механизма финоздоровления проблемных предприятий АПК
Новый механизм финоздоровления проблемных предприятий АПК внедрят в Беларуси
Лукашенко поздравил народного артиста Грузии Вахтанга Кикабидзе с 80-летием
Политика
Беларусь приветствует контакты мировых лидеров для снижения напряженности в политике – Макей
Беларусь и Узбекистан намерены расширять договорно-правовую базу
Беларусь и Латвия проведут заседание межправкомиссии 6 сентября в Риге
Экономика
Михаил Русый Русый рассказал о видах в Беларуси на урожай
МАРТ: госрегулирование цен на сахар не создает барьеров для входа на рынок производителей из ЕАЭС
"БЕЛДЖИ" планирует войти в пятерку лидеров по продажам автомобилей в Беларуси
Происшествия
Фото из архива Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Николаевом белорусов
В Смолевичском районе столкнулись фура и легковушка: погиб пассажир
В Бобруйске совершено двойное убийство: подозреваемый задержан
Регионы
ФОТОРЕПОРТАЖ: Конный турнир прошел на фестивале "Наш Грюнвальд"
Брест 27-29 июля отпразднует свое 999-летие
В Минской области в онлайн-режиме будут отслеживать работу сельхозтехники
Спорт
Владимир Хващинский (в центре). Фото ФК "Динамо-Минск" Минское "Динамо" одолело "Ислочь" в матче футбольного чемпионата Беларуси
Молодые хоккеисты из Беларуси и России поборются за награды международного турнира в Гомеле
Белорусские баскетболистки проиграли японкам на ЧМ в Минске
Технологии
Фото из архива Разработана технология мгновенной зарядки IPhone
Россия начала работы над созданием ракеты "Союз-5"
В роту информационных технологий планируется набрать 60 человек
Культура
Во время открытия фотовыставки ФОТОРЕПОРТАЖ: Фотовыставка Сергея Холодилина "Наследие эпох" открылась в итальянской Парме
Беларусьфильм планирует до конца года запустить до четырех игровых фильмов
Фильм "Хрусталь" белоруски Дарьи Жук получил Гран-при Одесского кинофестиваля
В мире
Фото AFP Тысячи сирийских боевиков согласились покинуть Эль-Кунейтру
Самолет с главой МВФ на борту совершил экстренную посадку в Аргентине - СМИ
Не менее 14 человек пострадали в результате стрельбы в Торонто
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на неделю с 23 по 29 июля
Пореченков спустя 14 лет вернулся к роли агента национальной безопасности
Billboard составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов
Газета 7 дней
Три поколения огнеборцев
Девочка, которая искала отца, покорила весь мир
Узоры взаимного интереса
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил МЯСНИКОВИЧ. Потенциал сотрудничества
Сергей ЧИЖИК. Равные среди равных
Дзмітрый ЯЦЭВІЧ. Бясцэнны скарб беларускага народа
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия