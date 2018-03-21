Дополнена стратегия Беларуси в сфере интеллектуальной собственности на 2012-2020 годы

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 21 марта 2018 года №208 внесены изменения и дополнения в стратегию Беларуси в сфере интеллектуальной собственности на 2012-2020 годы, в том числе дополнен перечень первоочередных мероприятий на 2018-2020 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Данный комплекс мероприятий направлен на развитие национальной системы интеллектуальной собственности, совершенствование механизмов охраны, защиты и управления объектами интеллектуальной собственности и включает 29 мероприятий по направлениям: развитие законодательного регулирования в этой сфере, развитие инфраструктуры системы интеллектуальной собственности, развитие системы управления интеллектуальной собственностью, задачи устойчивого развития и стандарты охраны интеллектуальной собственности, противодействие нарушениям в данной сфере, развитие патентно-информационного и научно-методического обеспечения образования в сфере интеллектуальной собственности.

Среди первоочередных мероприятий на 2018-2020 годы - рассмотрение вопросов об участии Беларуси в Гаагском соглашении о международной регистрации промышленных образцов от 6 ноября 1925 года и о кодификации законодательства в сфере интеллектуальной собственности, подготовка проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О географических указаниях", совершенствование законодательства Беларуси по вопросу порядка определения оценки ущерба от нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности, обеспечение проведения общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов в данной сфере.

Также особое внимание уделено развитию системы образования в этой сфере, проведению конференций и семинаров по актуальным вопросам правовой охраны и использования объектов интеллектуальной собственности. Предусматривается организация школы бренд-менеджмента, развитие стартап-школ при учреждениях высшего образования.-0-