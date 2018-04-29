ДОСААФ проведет акцию "Сердцем прикоснись к подвигу!"

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДОСААФ проведет республиканскую патриотическую акцию "Сердцем прикоснись к подвигу!", сообщили БЕЛТА в ДОСААФ.

Акция, посвященная 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне, стартует 4 мая на базе гимназии №43 Минска. В мероприятии примут участие руководящий состав центрального аппарата и организационных структур ДОСААФ, представители органов местного управления, участники Великой Отечественной войны.

На площадке перед входом в гимназию будут представлены образцы спортивной техники оборонного общества, авто-, судо- и авиамодели. Музыкальные номера прозвучат в исполнении дипломантов V Республиканского фестиваля песни ДОСААФ "Любовь к Отечеству храня…".

Во время двухлетней патриотической акции во всех регионах республики планируется провести дни ДОСААФ, автопробеги по местам боевой славы белорусского народа, вахты памяти, тематические вечера и уроки мужества, чествования ветеранов войны и Вооруженных Сил, воинов-интернационалистов. Состоятся спортивные соревнования по стрелковому, судомодельному и автомодельному спорту, плаванию в ластах и скоростной радиотелеграфии, картингу и автомобильному кроссу, мотоболу.

ДОСААФ - одно из старейших и массовых общественных объединений, в его рядах более 150 тыс. граждан Беларуси.-0-