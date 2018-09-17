ДОСЬЕ: 100 лет ВЛКСМ: подвиг комсомола в годы Великой Отечественной войны

Значительная роль в победе над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне принадлежит советской молодежи.

С первых дней войны сотни тысяч членов Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ), не дожидаясь повесток, добровольцами записывались в Красную Армию и народное ополчение. Всего за годы войны в армию и на флот было отправлено свыше 3,5 млн комсомольцев. Члены ВЛКСМ составляли от 20% до 25% личного состава Красной Армии и Военно-морского флота.

С 1941 года ЦК ВЛКСМ проводил большую работу по обучению граждан военному делу. Комитеты комсомола создавали на предприятиях, в учреждениях, колхозах военные кабинеты и уголки, оборудовали военно-учебные пункты, изготовляли макеты, наглядные пособия и плакаты, выпускали учебно-методическую литературу. Благодаря этому за годы войны было обучено различным военным специальностям около 1,7 млн будущих призывников.

Великая Отечественная война. Заявления с просьбой отправить на фронт. 1941 год

Характерным проявлением патриотизма советской молодежи в военные годы был массовый героизм. Воины-комсомольцы шли на подвиги в приграничных сражениях, в боях под Перемышлем, при обороне Брестской крепости, Минска, Киева, Севастополя, Одессы, в битвах под Смоленском, Ленинградом, Москвой, Сталинградом. Защитник Севастополя Алексей Калюжный, бившийся до последнего патрона, перед смертью оставил записку: "Родина-мать! Земля русская! Я, сын ленинского комсомола, его воспитанник, дрался так, как подсказывало мне сердце... Я умираю, но знаю, что мы победим... Клятву воина я сдержал..."

За годы войны более двухсот летчиков-комсомольцев и воспитанников ВЛКСМ совершили тараны фашистской техники и военных колон. Хорошо известен подвиг комсомольца Александра Матросова. Он закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота у деревни Чернушки, что решило исход боя целого батальона. Известны имена десятков комсомольцев, последовавших его примеру и совершивших подобный подвиг.

На Ленинградском фронте зародилось знаменитое снайперское движение, начало которому осенью 1941 года положили комсомольцы Феодосий Смолячков и Владимир Пчелинцев. 29 октября, в день 23-й годовщины ВЛКСМ, Феодосий Смолячков уничтожил из снайперской винтовки трех фашистов и подал заявление о вступлении в комсомол. Он писал: "С комсомольским билетом на груди буду еще сильнее бить фашистов. Все силы и жизнь готов отдать за Родину".

В суровые дни блокады Ленинграда и в период боев по ее прорыву многие юноши и девушки связали свою жизнь с комсомолом. На Ленинградском фронте билеты членов ВЛКСМ получили 232 тыс. солдат и офицеров.

Минометы для фронта. 1943 год

Комсомольцы сражались не только на передовой. В прифронтовой полосе из членов ВЛКСМ создавались подразделения самообороны, отряды в помощь милиции, противопожарные команды, санитарные дружины; тысячи молодых людей в составе рабочих батальонов участвовали в строительстве оборонительных укреплений. В прифронтовой зоне действовали 32 тыс. специализированных комсомольско-молодежных групп, бригад и отрядов, занимавшихся перебазированием оборудования и людей в глубокий тыл.

Тысячи членов ВЛКСМ были заняты в главных отраслях экономики. На многих предприятиях индустрии удельный вес молодежи составлял 60-70% всех рабочих, а в некоторых цехах даже 100%. Комсомольцы трудились на железнодорожном транспорте, в угольной и машиностроительной промышленности, металлургии, на других производствах.

Подлинный патриотизм проявляли сельские комсомольцы в борьбе за высокие урожаи военных лет. Мужчин, ушедших на фронт, заменяли молодые колхозницы. Только в 1941-1942 годах специальностью тракториста овладели 180 тыс. девушек. Всего за годы войны было подготовлено более миллиона молодых механизаторов.

Минское партизанское соединение. Партизаны на боевых учениях. 1943 год

Когда враг оккупировал часть советской территории, молодежь активно включилась в партизанское движение. Отдельные отряды почти полностью состояли из комсомольцев и молодежи. Орденами и медалями были награждены 50 тыс. молодых партизан, свыше 100 человек стали Героями Советского Союза.

Под руководством партии большая работа проводилась по укреплению комсомольского подполья. С лета 1942 года начали действовать комсомольско-молодежные организации в Краснодоне ("Молодая гвардия"), Минске, Острове и многих других городах и селах. Подпольщики проникали в воинские части врага, на железнодорожный транспорт, аэродромы, промышленные и сельскохозяйственные предприятия и вели там подрывную работу, совершали диверсии, дезорганизуя работу в тылу врага.

Подвиг комсомола в годы войны был высоко оценен. Всего за время Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза удостоены 3,5 тыс. комсомольцев, 3,5 млн комсомольцев награждены орденами и медалями. В 1945 году за выдающиеся заслуги перед Родиной и большую работу по воспитанию юношей и девушек в духе беззаветной преданности отечеству ВЛКСМ был награжден орденом Ленина.-0-