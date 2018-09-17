ДОСЬЕ: 100 лет ВЛКСМ: подвиг комсомола в годы Великой Отечественной войны

Значительная роль в победе над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне принадлежит советской молодежи.
С первых дней войны сотни тысяч членов Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ), не дожидаясь повесток, добровольцами записывались в Красную Армию и народное ополчение. Всего за годы войны в армию и на флот было отправлено свыше 3,5 млн комсомольцев. Члены ВЛКСМ составляли от 20% до 25% личного состава Красной Армии и Военно-морского флота.
С 1941 года ЦК ВЛКСМ проводил большую работу по обучению граждан военному делу. Комитеты комсомола создавали на предприятиях, в учреждениях, колхозах военные кабинеты и уголки, оборудовали военно-учебные пункты, изготовляли макеты, наглядные пособия и плакаты, выпускали учебно-методическую литературу. Благодаря этому за годы войны было обучено различным военным специальностям около 1,7 млн будущих призывников.
Характерным проявлением патриотизма советской молодежи в военные годы был массовый героизм. Воины-комсомольцы шли на подвиги в приграничных сражениях, в боях под Перемышлем, при обороне Брестской крепости, Минска, Киева, Севастополя, Одессы, в битвах под Смоленском, Ленинградом, Москвой, Сталинградом. Защитник Севастополя Алексей Калюжный, бившийся до последнего патрона, перед смертью оставил записку: "Родина-мать! Земля русская! Я, сын ленинского комсомола, его воспитанник, дрался так, как подсказывало мне сердце... Я умираю, но знаю, что мы победим... Клятву воина я сдержал..."
За годы войны более двухсот летчиков-комсомольцев и воспитанников ВЛКСМ совершили тараны фашистской техники и военных колон. Хорошо известен подвиг комсомольца Александра Матросова. Он закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота у деревни Чернушки, что решило исход боя целого батальона. Известны имена десятков комсомольцев, последовавших его примеру и совершивших подобный подвиг.
На Ленинградском фронте зародилось знаменитое снайперское движение, начало которому осенью 1941 года положили комсомольцы Феодосий Смолячков и Владимир Пчелинцев. 29 октября, в день 23-й годовщины ВЛКСМ, Феодосий Смолячков уничтожил из снайперской винтовки трех фашистов и подал заявление о вступлении в комсомол. Он писал: "С комсомольским билетом на груди буду еще сильнее бить фашистов. Все силы и жизнь готов отдать за Родину".
В суровые дни блокады Ленинграда и в период боев по ее прорыву многие юноши и девушки связали свою жизнь с комсомолом. На Ленинградском фронте билеты членов ВЛКСМ получили 232 тыс. солдат и офицеров.
Комсомольцы сражались не только на передовой. В прифронтовой полосе из членов ВЛКСМ создавались подразделения самообороны, отряды в помощь милиции, противопожарные команды, санитарные дружины; тысячи молодых людей в составе рабочих батальонов участвовали в строительстве оборонительных укреплений. В прифронтовой зоне действовали 32 тыс. специализированных комсомольско-молодежных групп, бригад и отрядов, занимавшихся перебазированием оборудования и людей в глубокий тыл.
Тысячи членов ВЛКСМ были заняты в главных отраслях экономики. На многих предприятиях индустрии удельный вес молодежи составлял 60-70% всех рабочих, а в некоторых цехах даже 100%. Комсомольцы трудились на железнодорожном транспорте, в угольной и машиностроительной промышленности, металлургии, на других производствах.
Подлинный патриотизм проявляли сельские комсомольцы в борьбе за высокие урожаи военных лет. Мужчин, ушедших на фронт, заменяли молодые колхозницы. Только в 1941-1942 годах специальностью тракториста овладели 180 тыс. девушек. Всего за годы войны было подготовлено более миллиона молодых механизаторов.
Когда враг оккупировал часть советской территории, молодежь активно включилась в партизанское движение. Отдельные отряды почти полностью состояли из комсомольцев и молодежи. Орденами и медалями были награждены 50 тыс. молодых партизан, свыше 100 человек стали Героями Советского Союза.
Под руководством партии большая работа проводилась по укреплению комсомольского подполья. С лета 1942 года начали действовать комсомольско-молодежные организации в Краснодоне ("Молодая гвардия"), Минске, Острове и многих других городах и селах. Подпольщики проникали в воинские части врага, на железнодорожный транспорт, аэродромы, промышленные и сельскохозяйственные предприятия и вели там подрывную работу, совершали диверсии, дезорганизуя работу в тылу врага.
Подвиг комсомола в годы войны был высоко оценен. Всего за время Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза удостоены 3,5 тыс. комсомольцев, 3,5 млн комсомольцев награждены орденами и медалями. В 1945 году за выдающиеся заслуги перед Родиной и большую работу по воспитанию юношей и девушек в духе беззаветной преданности отечеству ВЛКСМ был награжден орденом Ленина.-0-
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