ДОСЬЕ: 100 лет ВЛКСМ: создание комсомола Беларуси

Группа витебских комсомольцев, отправляющихся на фронты гражданской войны по комсомольской мобилизации. 1919 год

Первые союзы рабочей молодежи на территории Беларуси возникли летом 1917 года в Минске и Витебске. Представители из Беларуси присутствовали на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи (29 октября - 4 ноября 1918 года), на котором был образован Российский коммунистический союз молодежи (PKСM). После съезда начался активный рост рядов союза в Беларуси. Губернские и уездные комитеты Российской коммунистической партии (большевиков) организовывали из молодых коммунистов инициативные группы, которые стали ядром новых комсомольских организаций, возникших в 1918 году в Витебске, Могилеве, Минске, Бобруйске, Мозыре.

Образование БССР (1 января 1919 года) ускорило количественный рост комсомольских организаций. На начало 1919 года комсомольские организации оформились в Горках, Городке, Климовичах, Орше, Полоцке, в д.Ельня Чериковского, д.Городец Быховского уездов и других населенных пунктах, в первом полугодии 1919-го - Быхове, Дриссе, Жлобине, Игумене, Копыси, Корме, Молодечно, Паричах, Петрикове, Речице, Рогачеве, Слуцке, Старых Дорогах, Черикове, Шклове. Они объединяли по 30-40 человек, в Минске и Витебске - по 200 человек. Комсомольские организации проводили собрания, вечера молодежи, разъясняли цели и задачи комсомола, создавали клубы и читальни. Шла подготовка к I съезду Коммунистического союза молодежи Беларуси, но его созыву помешала советско-польская война.

Чаусские комсомольцы перед отправкой на белопольский фронт. 1919 год

В феврале 1919 года Беларусь и Литва объединилась в Литовско-Белорусскую ССР. На заседании представителей комсомольских организаций Литвы и Беларуси 10 февраля 1919 года было решено объединить организации в Коммунистический союз молодежи Литвы и Беларуси (КСМЛ и Б).

В связи с интервенцией Польши большинство комсомольцев ушло в Красную Армию, многие стали партизанами. В Минске, Бобруйске, Борисове, Копыле, Слуцке, Паричах, Мозыре в августе 1919 - июле 1920 года действовали подпольные комсомольские организации. Витебский и Гомельский губернские комитеты РКСМ провели три мобилизации комсомольцев на фронт, организовывали Недели красной молодежи, коммунистические субботники, вели идейно-воспитательную работу среди молодежи.

На неоккупированной территории состоялись губернские съезды комсомола (в Витебске 24-25 апреля, Гомеле - 2-4 июня 1919 года).

Группа старых комсомольцев Рогачевской организации 1919-1920 годов. На фотографии надпись : "Долгий комсомольский путь создал из нас мощный коллектив". 1920 год

12 июля 1920 года ЦК РКСМ утвердил оргбюро по Беларуси и направил в республику группу комсомольских работников для участия в подготовке съезда. Коммунисты местных парторганизаций и частей Красной Армии помогли восстановить комсомольские организации в Борисове, Игумене, Молодечно, создать новые в Березе-Картузской, Вилейке, Гродно, Несвиже, Новогрудке, Осиповичах, Пружанах. Летом 1920-го возникли комсомольские ячейки из крестьянской бедноты в деревнях Бобруйского, Борисовского, Игуменского, Минского, Мозырского уездов.

На начало сентября 1920-го в Беларуси (без Витебской и Гомельской губерний, которые входили в РСФСР) работало 19 уездных и городских комитетов комсомола, свыше 100 первичных организаций, объединявших более 2 тыс. человек. Республиканское совещание комсомольских работников 9 сентября постановило созвать съезд комсомола.

Первый Всебелорусский съезд комсомола прошел 24-27 сентября 1920 года. Он принял решение об отделении комсомольских организаций Литвы, где власть захватила буржуазия, объединил идейно и организационно городские и уездные организации комсомола и создал Коммунистический союз молодежи Беларуси (КСМБ) как составную часть РКСМ. День открытия первого Всебелорусского съезда КСМБ - 24 сентября - считается днем образования комсомола Беларуси.

После передачи БССР в марте 1924 года уездов Витебской, Гомельской и Смоленской губерний с преобладающим белорусским населением было создано Временное Белорусское бюро ЦК РКСМ. Оно провело объединение молодежных организаций. На очередном съезде КСМБ (10-12 июня 1924 года), выражая волю 15 тыс. комсомольцев, съезд переименовал КСМБ в Ленинский коммунистический союз молодежи Беларуси (ЛКСМБ).-0-