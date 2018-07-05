ДОСЬЕ: К 80-летию основания Национального исторического архива Беларуси

Одним из крупнейших хранилищ документов по истории Беларуси за период с конца XIV до начала XX столетия является Национальный исторический архив Беларуси - научно-исследовательское и информационное учреждение, которое через разные направления своей деятельности делает эти документы доступными для общественности.

РЕПОРТАЖ: Как почувствовать себя исследователем в Национальном историческом архиве Понимание деятельности Национального исторического архива традиционно сводится к тому, что это учреждение, выполняющее функцию хранилища документов. И еще места, где можно найти сведения о предках, составить свою родословную.

Национальный исторический архив был создан 5 июля 1938 года. В этот день постановлением Президиума Центрального исполнительного комитета БССР Могилевский исторический архив был реорганизован в Центральный исторический архив БССР, где были сконцентрированы все архивные материалы, имеющие республиканское значение. До этого документы побывали в архивах судебных учреждений Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, после вхождения Беларуси в состав Российской империи - в палатах гражданских судов, архивах магистратов, ратуш, уездных судов, частных лиц, позже в Виленском архиве древних актов и Витебском архиве древних актовых книг.

После 1917 года документы хранились в Центральном архиве Беларуси, Витебском, Минском и Могилевском исторических, а позже в областных архивах. К началу 1941 года было сосредоточено 1560 фондов в объеме свыше 382 тыс. дел.

Великая Отечественная война нанесла огромный ущерб документам и научно-справочному аппарату архива: большая его часть была уничтожена, часть документов была вывезена в Ригу и Германию.

После освобождения Могилева от немецко-фашистских захватчиков 28 июня 1944 года в архиве осталось только 44 дела. Сотрудники архива приступили к реэвакуации и учету документов своего профиля и упорядочению возвращенных фондов. Реэвакуировать удалось 38054 дела из 700 фондов, ни один из которых не имел полного состава. В 1947 году архиву были переданы сохранившиеся дореволюционные фонды из государственных архивов Витебской и Гомельской областей.

Значительной вехой в истории архива стал 1963 год, когда в соответствии с постановлением Совета Министров БССР от 11 ноября "О мерах по улучшению архивного дела в БССР" архив был переведен из Могилева в столицу (расположился по ул.Козлова, 26) и стал называться Центральным историческим архивом БССР в Минске. Перевод архива позволил объединить документы республиканского значения за почти 600-летнюю историю. Архив получил документы дореволюционных фондов из Государственного архива Минской области, комплекс древних актов из Центрального государственного исторического архива в Гродно.

С 1992 по июнь 1995 года исторический архив входил в состав Национального архива Республики Беларусь, а в 1995 году вновь выделился в самостоятельную организацию. С 2000 года архив стал называться "Государственное учреждение "Национальный исторический архив Беларуси". Сменил архив и юридический адрес, переехав на ул. Кропоткина, 55.

Архив хранит документы общенационального значения и относится к научно-исследовательским учреждениям. Сегодня в Национальном историческом архиве Беларуси хранится 1 020 085 дел, объединенных в 3159 фондов, за период с конца XIV по начало XX века.

По масштабам деятельности Национальный исторический архив Беларуси является одним из ведущих архивов республики. Здесь выработана концепция обеспечения сохранности документов как системы задач, которые позволят прогнозировать проблемы и решать их с одновременным обеспечением доступа к архивному наследию. Важным достижением является создание страхового фонда документальных материалов и фонда пользования в виде микрофотокопий и электронных копий, которые могут использоваться сотрудниками и пользователями в читальном зале архива.

Документы Национального исторического архива являются составной частью Национального архивного фонда Республики Беларусь и по праву отнесены к материальным историко-культурным ценностям Республики Беларусь.

За значительный вклад в развитие архивного дела, сохранение документов по истории Беларуси ХIV - начала ХХ века, организацию их всестороннего использования в интересах науки, научно-исследовательскую работу по актуальным вопросам истории Беларуси, архивоведения, археографии, специальных исторических дисциплин в 2008 году архив был награжден Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь.

В 2013 году за значительный вклад в реализацию социальной политики Республики Беларусь и заслуги в развитии архивного дела и отечественной исторической науки Национальный исторический архив награжден Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь.-0-

Фото Рамиля Насибулина