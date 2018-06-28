ДОСЬЕ: Лагерь смерти "Тростенец"

"Тростенец" является крупнейшим на территории Беларуси местом массового уничтожения людей в годы немецко-фашистской оккупации, одним из крупнейших в Европе концентрационных лагерей, он находится в одном ряду с "Освенцимом", "Майданеком", "Треблинкой". Название "Тростенец" объединяет несколько мест массового уничтожения людей: урочище Благовщина - место массовых расстрелов; лагерь - рядом с деревней Малый Тростенец в 10 км от Минска по Могилевскому шоссе; урочище Шашковка - место массового сожжения людей.

Согласно официальным данным, всего в лагере смерти "Тростенец" погибли 206,5 тыс. человек.

В 1995 году исследователь А.Ванькевич обнародовал другие цифры - в Тростенце погибли 546 тыс. человек. Он опирается на документы Чрезвычайной государственной комиссии и Минской областной комиссии содействия работе ЧГК от 14 июля - 13 августа 1944 года, где засвидетельствовано: "Комиссия, учитывая показания свидетелей, количество и размеры могил, количество трупов и объем пепла и костей в могилах, считает, что по самым минимальным подсчетам в районе лагеря Тростенец фашистскими людоедами уничтожено 546 тыс. человек, из них в 34 могилах захоронены останки (пепел и кости) 476 тыс. человек, в печи сожжено 68 тыс. человек и в сараях, и на бревнах сожжено 2 тыс. человек".

Выставка "Тростенец - 60 лет трагедии" в костеле святых Симона и Елены в Минске. Фрагмент экспозиции. 2001 год

К концу августа 1941 года Беларусь была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. Bсю территорию Беларуси фашисты стремились превратить в место массового уничтожения населения. "Тростенец" был создан осенью 1941 года в урочище Благовщина, примерно на 11-13-м км Могилевского шоссе под Минском. Документы и материалы свидетельствуют о том, что только 8 и 9 декабря 1941 года здесь были расстреляны десятки заключенных из минской тюрьмы. Привезли их на восьми плотно нагруженных грузовиках. Позднее лагерь начал принимать пленных красноармейцев, партизан, подпольщиков, евреев. Свозили сюда оккупанты население не только из Беларуси, но и из других государств Центральной и Западной Европы. Лагерь в то время еще только организовывался.

Через некоторое время фашисты применили новый метод уничтожения: обреченных загружали непосильной работой и уже вконец обессиленных расстреливали. Возник так называемый трудовой лагерь.

В начале 1942 года трудовой лагерь размещался на 200 гектарах угодий довоенного колхоза им. Карла Маркса. Руками военнопленных здесь был построен дом для коменданта, помещения для охраны, гараж. От Могилевского шоссе к лагерю была проложена неширокая дорога, посажены по бокам молодые тополя. Лагерь имел ограждение из колючей проволоки под электрическим током, вышки для круглосуточной охраны, вооруженной пулеметами и автоматами, предупредительные надписи на немецком и русском языках: "Вход в лагерь воспрещается, без предупреждения будут стрелять!". К маю 1942 года на территории лагеря было создано большое хозяйство по производству продуктов питания. Узники выращивали сельскохозяйственные культуры, разводили коров, свиней, овец, кур и уток. Работали также мельница, лесопилка, слесарная, столярная, сапожная, портняжная и другие мастерские, удовлетворявшие нужды оккупантов.

Как вспоминали немногие оставшиеся в живых заключенные, условия жизни и работы в лагере были тяжелыми. Военнопленные и гражданские узники сначала размещались в сарае на мокрой соломе или в погребах. Позже были построены бараки из сырых досок. Произвол охранников, расстрелы заключенных стали буднями лагеря.

С весны 1942 года дважды в неделю в "Тростенец" привозили для уничтожения граждан иностранных государств - Австрии, Польши, Чехословакии, Франции, Германии. Иногда эшелоны прибывали на станцию Минск, но гораздо чаще по специальной железнодорожной ветке пленников подвозили рано утром совсем близко к Тростенцу. Прибывших выгружали на площадку, забирали вещи и, чтобы успокоить, выдавали квитанции, которые убеждали приговоренных к смерти людей в том, что их всего лишь переселяют на новые места. Шел тщательный отбор специалистов - электриков, слесарей, столяров, портных, сапожников, то есть тех, из кого можно было извлечь пользу. Их отправляли в лагерь, остальных же уничтожали.

Национальный архив Беларуси в 2004 году издал сборник документов "Лагерь смерти Тростенец". Документальные фотографии, вошедшие в сборник

Численность узников быстро увеличивалась, и это вызывало необходимость совершенствовать систему охраны лагеря. Особенно тщательно охранялись бараки смертников. Глубоко врытые в землю, с узенькими, еле выступающими из земли окошечками, с многоэтажными нарами и земляными полами, они были окружены тремя рядами колючей проволоки. Через средний ряд проходил ток высокого напряжения. По углам поднимались вышки для часовых с установленными на них пулеметами. Вокруг - земляные валы. На насыпи - несколько танков.

По отношению к заключенным действовал грубый произвол: любой солдат охраны в любой момент и безо всякой причины мог избить узника, расстрелять или повесить. Неукоснительным правилом являлось немедленное уничтожение каждого, кто заболевал или был возвращен в лагерь вторично после побега. Узники страдали от холода, грязи и страшной завшивленности. Боясь тифа, фашисты заставили шатающихся от слабости пленников построить баню и новые бараки, в которые переселилась часть заключенных. Большинство же продолжало жить в сараях и землянках.

Скудной была пища. На кухню шли отходы, из которых готовилось подобие супа. Выдавали его раз в день. От 120 до 250 г хлеба, чай или суррогат кофе с сахарином - таким было меню занятых каторжным трудом узников. Заключенные голодали. Были случаи, когда они ловили и ели собак. Рабочие минского хлебозавода искали возможность помочь голодающим. И выход был найден: в лагерь хлебозавод отправлял порченую муку, непригодную для желудков представителей "высшей расы". Муку просеивали заключенные. И вот однажды они обнаружили в муке куски настоящего хлеба. С каждым привозом количество их увеличивалось. Так рабочие минского хлебозавода помогли узникам создать запас хлеба и поддерживать жизнь умирающих от голода людей.

Комендантом лагеря был некто Эйхе. Его заместителем - отличавшийся исключительной жестокостью Тош. Среди заключенных он появлялся в сопровождении огромной собаки и особенно люто расправлялся с теми, кто не мог бегать или быстро ходить. Тош "допрашивал" узников в специально оборудованной комнате пыток, где стены были выложены металлическими плитками. Иногда такие истязания длились целые сутки. Тело обреченного превращалось в сплошное кровавое месиво. Но и тогда ему не давали умереть: заставляли сначала рыть себе могилу...

С ужасом вспоминают бывшие узники лагерные построения, во время которых производились выборочные расстрелы, выдрессированные собаки рвали в клочья живых людей, на специально выстроенных стационарных виселицах обрывались десятки человеческих жизней. Мертвые тела раскачивались в течение многих дней.

Гитлеровцы устраивали для себя развлекательные зрелища. Они принуждали измученных, голодных людей играть в футбол на строящемся стадионе. Чтобы затуманить сознание, чтобы заставить "игроков" побыстрее двигаться, им выдавалось по 100 г водки. И они играли, играли под страхом смерти, так как в противном случае их могла постичь участь тех, кого в это время провозили мимо стадиона к месту, где была кремационная печь.

Незадолго до освобождения Минщины от немецко-фашистских захватчиков на территории лагеря были вырыты два огромных котлована. На дне их построили длинные бараки-землянки, в которых держали провинившихся и подлежащих уничтожению. Количество узников в этих бараках в разное время было различным - до 600 человек. Когда приезжали машины, смертники старались забаррикадировать дверь. В таких случаях гитлеровцы прибегали к помощи гранат.

Для массового уничтожения людей газом использовались душегубки - специально оборудованные автомашины с крытым кузовом, оцинкованными стенками и герметически закрывающейся дверью. Деревянные решетки маскировали отверстия пяти выхлопных труб. Через эти отверстия в фургон поступал отработанный газ из двигателя, и десятки людей в течение нескольких минут погибали от удушья. В зависимости от размера душегубки в нее погружали от 50 до 150 человек. Душегубки постоянно совершенствовались. "Отцом душегубок" и их изобретателем является Вальтер Рауфф.

В ночь на 22 сентября 1943 года в Минске был убит генеральный комиссар Беларуси В. Кубе. Полиция провела облавы во всех районах города. Арестованные, несколько тысяч человек, в том числе дети и старики, были вывезены в Тростенец и затем расстреляны. По признанию подсудимых на Минском процессе, в облавах было "схвачено и расстреляно 2 тыс. человек и значительное число заключено в концлагерь".

Осенью 1943 года после победных сражений наших войск под Сталинградом и Курском фашисты почувствовали приближающийся конец и решили скрыть от мировой общественности следы своих преступлений. В Благовщину была доставлена землечерпальная машина со специально сконструированным ковшом для извлечения трупов из ям-могил. Останки сжигали на гигантских кострах, для которых на протяжении двух месяцев изо дня в день фашисты заставляли крестьян целой волости рубить лес и подвозить бревна. Человеческий пепел тщательно перемешивался с землей. Эта работа велась с октября по декабрь 1943 года.

Осенью того же года в полукилометре от лагеря в урочище Шашковка гитлеровцы оградили участок леса забором высотой в 3 м и обтянули колючей проволокой. На подходах к участку развесили объявления с предупреждением: "Ходить строго воспрещается. За нарушение расстрел". Начинались работы по строительству кремационной ямы-печи. Она представляла собой яму площадью 8 кв.м и глубиной 4 м. Над этой своеобразной топкой лежали рельсы, была подведена к ней специальная дорога со спуском для машин и ступеньками для обреченных.

В урочище Благовщина были обнаружены 34 огромных рва, тщательно замаскированных хворостом, хвойными и еловыми ветвями, кусками дерна. Длина некоторых рвов достигала 50 м. Эти грандиозные могилы были наполнены пеплом и костями сожженных. Расследование установило, что в Благовщине фашисты уничтожили 150 тыс. человек.

Тростенецкий лагерь смерти продолжал функционировать до конца июня 1944 года. Душегубки постоянно вывозили в Тростенец узников минской тюрьмы и концлагеря по улице Широкой. С 15 июня по 1 июля 1944 года, накануне изгнания гитлеровцев из Беларуси, душегубки поглотили огромное количество жизней, курсируя по маршруту улица Широкая - Малый Тростенец.

Люди никогда не забудут тех огромных, невосполнимых человеческих жертв, которые принесла война с фашизмом. Первый траурно-торжественный митинг, посвященный памяти жертв фашизма, состоялся в Тростенце 3 сентября 1944 года в день захоронения останков сожженных. 10 тыс. жителей Минска и окрестных деревень собрались здесь, чтобы почтить память погибших. Могилы тонули в бесчисленных венках и букетах живых цветов.

На полированном граните, установленном на месте братской могилы, надпись: "Здесь захоронены советские граждане, замученные и сожженные немецко-фашистскими захватчиками в июне 1944 года". Текст надмогильной плиты больно вонзается в сердце: "Люди, помните, передавайте из поколения в поколение, что вся земля здесь пропитана нашими слезами и кровью. Пусть наше горе и мужество дадут вам силы и уверенность в борьбе за мир и счастье на земле".

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны сразу после освобождения республики в 1944 году начал сбор материалов по истории лагеря "Тростенец". Музей и по сей день является местом хранения овеществленной памяти об этих трагических событиях. Бревно из костра, на котором сжигали тела расстрелянных людей, носилки, в которых переносили человеческий пепел из ямы-печи на поля для удобрения, прах последних жертв фашистского террора в Тростенце, личные вещи погибших, полосатая будка часового, предупредительная надпись на деревянной доске, часть лагерной ограды из колючей проволоки - вот неполный перечень предметов, собранных сотрудниками музея сразу после освобождения. С 1945 года они находятся в экспозиции музея, привлекая внимание и волнуя посетителей. Достоянием музея стали и фотографии, запечатлевшие работу на территории лагеря Чрезвычайной государственной комиссии. В ходе научной экспедиции в 1959 году музейным работникам удалось собрать еще один комплекс вещей, принадлежавших погибшим в Тростенце людям: швейные и сапожную машинки, детский ночной горшок, кастрюли, металлическую коробочку для чая иностранного производства, котелки и другие предметы.

В 1992 году молодежная поисковая группа "Белая Русь" провела частичные раскопки на территории лагеря. Среди находок были мужская расческа с надписью "Гамбург 1932" на немецком языке, кастрюля с надписью "Австрия" на дне, нож столовый немецкой фирмы "Золинген", остатки фарфоровой посуды, множество парфюмерных флаконов, коробочек от лекарственных препаратов, остатки зубных щеток и других вещей личного пользования. Большинство предметов имело иностранное фабричное клеймо в виде шестиконечной звезды или вензеля владельца.

В Национальном архиве Республики Беларусь, Государственном архиве Минской области и фондах Музея истории Великой Отечественной войны хранятся копии рукописей документов приблизительных результатов первых осмотров и расследований преступлений оккупантов в Тростенце, проведенных Минской областной комиссией в июле 1944 года. Сейчас ГУ "Белорусский культурный центр духовного Возрождения" собирает документы и сведения о погибших, фотографии, истории свидетелей и просит всех, у кого есть материалы о лагере смерти "Тростенец", направлять их в учреждение для изучения и создания базы данных.

8 июня 2014 года Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии закладки памятной капсулы на месте создания мемориального комплекса "Тростенец". Александр Лукашенко подчеркнул, что мемориал "Тростенец" должен стать объектом общеевропейского значения. "В 1944 году войска, освобождавшие Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, застали пепел от еще не остывших печей и были поражены бесчеловечными преступлениями, творившимися на протяжении нескольких лет здесь в "Тростенце". На территории более ста гектаров нацистами была создана настоящая фабрика смерти. За колючей проволокой подвергались зверским издевательствам и уничтожались наши партизаны и подпольщики, военнопленные, мирные граждане. Десятки тысяч евреев фашисты сгоняли сюда из Минского гетто и эшелонами привозили из западноевропейских стран", - сказал глава государства.

Первый пусковой комплекс и мемориальную скульптуру "Врата памяти" открыли на территории бывшего лагеря 22 июня 2015 года. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко принял в этот день участие в митинге-реквиеме "Врата памяти". Памятник в Тростенце - это символ осуждения античеловеческой политики нацизма в отношении мирного населения всей Европы. Девиз "Никто не забыт, ничто не забыто" объединяет всех нас. Слова глубокой признательности мы говорим тем, кто воплощает в жизнь этот масштабный проект, кто оказывал и оказывает всестороннюю помощь в его реализации", - подчеркнул глава государства. Александр Лукашенко также отметил: "Пусть этот памятник служит сближению людей во имя идеалов добра и милосердия. Пусть он напоминает нам, нашим детям, нашим внукам, как важно ценить и оберегать мир и общественное согласие".

25 июня 2018 года на мемориальном кладбище "Благовщина" состоялась церемония захоронения останков жертв нацизма, найденных во время строительства. На церемонии заместитель председателя Мингорисполкома Игорь Юркевич сказал: "В год 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков по поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко начал создаваться мемориальный комплекс "Тростенец". Во время строительных работ второй очереди в этом месте был найден прах еще более 40 человек. Самому младшему из невинных жертв было около 5 лет. И важно, что сегодня они, наконец, смогли обрести покой". В память обо всех погибших и в назидание живым впервые в этом месте тишины среди деревьев зазвучал колокол и вселенская молитва: духовные лица нескольких конфессий прочли молитвы с просьбой о мире для умерших и живых. Они напомнили о том, что ни один народ не может развиваться за счет уничтожения и угнетения другого, что в часы смуты и мировых вызовов нужно помнить о человечности и подходить к решению с мерилом любви, а не ненависти. На церемонии присутствовало немало гостей, в том числе из-за границы. Это бывшие малолетние узники концлагерей, их родственники, семьи погибших в Минском и других гетто.

В Минском международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау 29-30 июня 2018 года пройдет конференция "Помнить ради общего европейского будущего", которая приурочена к официальному открытию второй очереди мемориального комплекса "Тростенец" в урочище Благовщина. В центре внимания будет вопрос о роли молодежи, местных инициатив, церквей и религиозных объединений в дальнейшем развитии общей европейской культуры памяти. Конференция соберет более 250 участников, среди которых представители Австрии, Беларуси, Германии, Польши, России, Украины и Чехии.-0-