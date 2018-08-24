Доступ к базе данных не занятых в экономике местные власти получат с 1 декабря

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местные власти получат доступ к базе данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, с 1 декабря, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр электронных услуг.

С 1 сентября на Едином портале электронных услуг будет доступна передача персональных данных для формирования базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Услугой смогут воспользоваться госорганы и другие организации (министерства, "Белгосстрах", творческие союзы, частные учреждения образования, облисполкомы и Минский горисполком, другие госорганы).

Предоставление с помощью ОАИС доступа к этой базе начнется с 1 декабря. Потребители услуги по предоставлению доступа к базе данных не занятых в экономике - местные исполнительные и распорядительные органы (облисполкомы и Мингорисполком, гор-, рай-, сель- и поселковые исполкомы, администрации районов в городах).-0-