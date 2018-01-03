3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь с мокрым снегом и до 6 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет облачно. Ночью на большей части территории страны пройдут осадки, днем - небольшие осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 5-10 м/с, по западу с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4, днем - 1-6 градусов тепла.-0-
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