24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 25 апреля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут кратковременные дожди. Днем на большей части территории ожидаются дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер будет юго-западный, западный 5-10 м/с, днем порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-11 выше нуля, днем будет 12-18, по югу - плюс 19-22 градуса.-0-

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