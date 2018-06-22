22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 23 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью и утром по юго-восточной части, днем на большей части территории пройдут дожди, утром и днем по юго-востоку - местами сильные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер прогнозируется переменных направлений 4-9 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 8 градусов тепла по западу до плюс 16 по востоку республики, днем - 13-18 градусов выше нуля, по Гродненской и Брестской областям воздух прогреется до 21 градуса.-0-
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