Дожди и сильный ветер сохранятся до конца рабочей недели - Белгидромет

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и сильный ветер ожидаются в Беларуси до конца рабочей недели, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг, 27 сентября, погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты атлантического циклона, смещающегося на Балтийское море, и неустойчивая воздушная масса. Будет облачно с прояснениями. Ночью и утром во многих районах пройдут дожди, днем местами кратковременные дожди. Ветер прогнозируется западный, юго-западный сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, в разгар дня - плюс 12-18.

В пятницу, 28 сентября, скажется влияние атмосферных фронтов от циклона, смещающегося с Балтийского моря на Ярославскую область России. В Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северной части, утром и днем во многих районах страны пройдут кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы. Ветер ночью по северу, утром и днем на большей части территории страны прогнозируется сильный порывистый, с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля. Днем - 11-18 градусов тепла, по югу - до плюс 20.

Штормовое предупреждение (оранжевый уровень опасности) из-за сильного ветра действует в стране всю рабочую неделю - с 24 по 28 сентября.

В субботу, 29 сентября, погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Преимущественно в восточных районах скажется влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Будет облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по востоку, пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер прогнозируется северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов выше нуля, по северу местами возможны слабые заморозки до нуля - минус 2. Днем будет 8-14 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды на неделю