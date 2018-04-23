23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Характерной особенностью погоды в текущем месяце стал повышенный температурный фон и недобор осадков. На большей части территории страны выпало менее 50% месячной нормы осадков. На текущей неделе ситуация складывается так, что основным фактором, формирующим погоду, станут атмосферные фронты, а это значит, что копилка осадков пополнится, но в то же время полностью восполнить апрельский дефицит не получится", - рассказали синоптики.

Во вторник, 24 апреля, фронтальный раздел с соседней Польши принесет на большую часть территории Беларуси кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Днем по западу страны дожди прекратятся. Ветер западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит от плюс 2 по северо-востоку до плюс 12 по юго-западу страны. Днем будет 11-18, в северо-восточных районах - 9-10 со знаком плюс.

В среду, 25 апреля, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный умеренный, днем по Витебской области порывистый. Ночью ожидается от 4 до 10 тепла, днем - 10-17, по югу местами - плюс 18-22 градуса.

В четверг, 26 апреля, прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от 4-6 по северу до 11-13 выше нуля по югу страны. Днем ожидается 12-18 тепла, по югу местами воздух прогреется до 20 градусов.

В пятницу, 27 апреля, ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный умеренный. Ночью будет от 4 до 11 градусов выше нуля, днем - 10-17 тепла.

В субботу, 28 апреля, в отдельных районах страны, преимущественно по северной половине, ожидаются небольшие дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный умеренный. Температура ночью - 1-7 тепла, днем будет от плюс 12 по северо-востоку до 20 градусов выше нуля по юго-западу республики.

В воскресенье, 29 апреля, местами по стране прогнозируются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный. Ночью - 2-8 тепла, в юго-западных районах - 9-11. Днем будет плюс 15-21, по юго-западу - 22-25 выше нуля.-0-

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