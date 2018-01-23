23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два инвалида-колясочника зарегистрированы в Беларуси кандидатами в депутаты на местных выборах, сообщила сегодня в своем видеообращении председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

Первоначально в избирательной кампании участвовали три инвалида-колясочника: один баллотировался в Гомельский областной Совет, второй - в Пинской горсовет, третий в Борисовский районный Совет. Лидия Ермошина с сожалением констатировала, что по итогам регистрации в выборной кампании осталось только два инвалида-колясочника - в Пинске и Гомельской области. Глава ЦИК подвергла критике работу Борисовской районной комиссии, которая отказала в регистрации кандидату в депутаты из-за технической ошибки в поданных документах. С соответствующим заявлением он обратился в ЦИК.

Лидия Ермошина принесла свои извинения теперь уже экс-претенденту на депутатский мандат. "Центральная комиссия не обладает правом отменять решения нижестоящих комиссий, если они формально вынесены правильно", - пояснила она. Председатель ЦИК назвала именно формальным решение Борисовской районной комиссии, которая не захотела или не смогла проявить внимание при приеме документов, не обнаружила вовремя ошибку и не указала на нее потенциальному кандидату. Кстати, документы вместо него подавало доверенное лицо.

Регистрация кандидатов в депутаты закончилась 18 января. Около 2% выдвиженцев выбыло: кто-то добровольно снял свою кандидатуру, кому-то было отказано. На данный момент в двух избирательных округах в Новогрудский районный Совет не осталось ни одного кандидата в депутаты - баллотирующиеся по ним граждане снялись с предвыборной гонки. Районная избирательная комиссия предложила политическим партиям и трудовым коллективам выдвинуть кандидатов в депутаты. Если этого не произойдет, то районный Совет будет образован в неполном составе.

Местные выборы в Беларуси назначены на 18 февраля. Проголосовать досрочно можно будет с 13 по 17 февраля.

На данный момент зарегистрировано более 22,2 тыс. кандидатов в депутаты. В стране проходит предвыборная агитация.-0-