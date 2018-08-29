Джекпот "Спортлото 6 из 49" более 2,5 миллионов рублей!

Джекпот самой популярной игры компании "Спорт-пари" растет с невероятной скоростью и уже преодолел очередной рубеж - 2 500 000 рублей. Эта причина того, почему с каждым днем игроков "Спортлото 6 из 49" становится все больше.

На прошлой неделе в офис компании "Спорт-пари" приезжала Елена из Молодечно. Ей не хватило одной цифры, чтобы стать обладателем фантастического выигрыша, но все же она выиграла в "Спортлото 6 из 49" более 8400 рублей. Победительница рассказала о том, как это было:

"Просто наугад числа выбирала. Когда-то давно выбирала значимые для меня даты, а сейчас, вообще, бессистемно делаю. Играю около полугода - не очень часто, так, под настроение. Когда узнали о выигрыше - очень обрадовались, хотя и немного огорчились, что не угадали все 6 чисел. Но все равно радость перевешивает. Сутки не могла поверить в свой выигрыш. До этого не больше 20 рублей выигрывала.

Почему играю? Все дело в джекпоте! Наверное, как и все - играю с надеждой на лучшее, но до конца не верила, что у кого-то из игроков получится выиграть. Даже сейчас кому бы из близких ни рассказывали, что мы выиграли, никто не верил. Зато теперь все увидят, что возможно все, в том числе выиграть джекпот "Спортлото 6 из 49" . Можно ли во второй раз залезть в бочку меда, почему бы не попробовать?"

Еще больший выигрыш получил игрок "КЕНО" - он сделал ставку на 1 рубль, угадал 10 из 10 цифр и получил 25 000 рублей. Наш победитель Феликс из Могилева. Он, как и Елена, выбирал цифры наобум: "Играю по чуть-чуть. Делаю по одной ставке, как получается. В этот раз неделя задалась, выиграл сначала 10 рублей, потом 5, ну а в этот раз повезло еще больше. Почему играю в "КЕНО" ? Потому что это очень простая игра. К тому же, я сам могу выбирать числа".

"Он все время верил! - улыбается жена победителя. - Постоянно говорил: "Я все равно выиграю!"

Всего же за прошедшие несколько недель победители игр "Спорт-пари" выиграли почти 720 000 рублей! 213 869 рублей было разыграно в "БЛИЦ" , более 188 000 рублей получили победители "КЕНО" . В игре "Спортпрогноз" выигрышный фонд составил более 91 000 рублей. Игроки "Спортлото 6 из 49" выиграли 158 362 рубля, а в "Спортлото 5 из 36" - почти 60 000 рублей!

Мы желаем всем нашим игрокам удачи и надеемся, что с каждым днем наших победителей будет становиться все больше.

"Спорт-пари" помогает побеждать!

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