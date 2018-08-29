Джекпот "Спортлото 6 из 49" более 2,5 миллионов рублей!

Джекпот самой популярной игры компании "Спорт-пари" растет с невероятной скоростью и уже преодолел очередной рубеж - 2 500 000 рублей. Эта причина того, почему с каждым днем игроков "Спортлото 6 из 49" становится все больше.
На прошлой неделе в офис компании
"Просто наугад числа выбирала. Когда-то давно выбирала значимые для меня даты, а сейчас, вообще, бессистемно делаю. Играю около полугода - не очень часто, так, под настроение. Когда узнали о выигрыше - очень обрадовались, хотя и немного огорчились, что не угадали все 6 чисел. Но все равно радость перевешивает. Сутки не могла поверить в свой выигрыш. До этого не больше 20 рублей выигрывала.
Почему играю? Все дело в джекпоте! Наверное, как и все - играю с надеждой на лучшее, но до конца не верила, что у кого-то из игроков получится выиграть. Даже сейчас кому бы из близких ни рассказывали, что мы выиграли, никто не верил. Зато теперь все увидят, что возможно все, в том числе выиграть джекпот
Еще больший выигрыш получил игрок
"Он все время верил! - улыбается жена победителя. - Постоянно говорил: "Я все равно выиграю!"
Всего же за прошедшие несколько недель победители игр
Мы желаем всем нашим игрокам удачи и надеемся, что с каждым днем наших победителей будет становиться все больше.
Внимание! Теперь онлайн-верификация по номеру Viber и Skype +375447688006 доступна круглосуточно!
|Результаты игры "КЕНО"
|Результаты игры "Спортлото 5 из 36"
|Результаты игры "Спортлото 6 из 49"
|
|Результаты игры "Спортпрогноз"
|Результаты игры "БЛИЦ"
|Результаты игры "СпортТОТО"
|Результаты игры "Решка"
Играй со своего мобильного:
Играй в интернете!
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.406 BYN
|2.414 BYN
|2.42 BYN
|USD
|2.0586 BYN
|2.07 BYN
|2.072 BYN
|RUB
|3.0543 BYN
|3.035 BYN
|3.05 BYN