Эффективность белорусской национальной военной школы признана далеко за пределами страны - Равков

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военная академия обеспечивает Беларусь высококвалифицированными военными кадрами и впишет еще немало ярких страниц в развитие военной школы страны, заявил министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков сегодня на торжественном собрании, посвященном 65-летию академии, передает корреспондент БЕЛТА.

Прославленное учебное заведение, созданное на базе Минского высшего военного инженерного и Минского высшего военного командного училищ, стало преемником лучших традиций этих вузов. За 65 лет здесь прошли обучение почти 35 тыс. офицеров для Вооруженных Сил, а также более 4 тыс. военных специалистов для армий иностранных государств.

"Среди выпускников - известные в стране и за ее пределами государственные деятели, талантливые военачальники, ученые, дипломаты, юристы, спортсмены, представители деловой элиты. Сегодня Военная академия Беларуси занимается ключевым вопросом национальной безопасности - обеспечением государства высококвалифицированными военными кадрами. Современная учебно-материальная база позволяет готовить специалистов по 42 специальностям и 26 специализациям. С открытием в 2006 году факультета генерального штаба Вооруженных Сил завершено создание белорусской национальной военной школы, эффективность которой признана далеко за пределами государства", - отметил Андрей Равков.

Министр подчеркнул, что главным богатством академии являются люди - патриоты и профессионалы высочайшего уровня. "Военная академия впишет еще немало ярких страниц в развитие белорусской военной школы и обеспечение национальной безопасности страны", - уверен Андрей Равков.

Военная академия является ведущим военным учебным заведением суверенной независимой Беларуси, позволяющим осуществлять многоуровневую подготовку военных специалистов в интересах обеспечения военной безопасности государства по всему спектру специальностей от тактического до стратегического уровней управления. -0-