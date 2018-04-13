Экспертизы по определению стоимости квадратного метра жилья при долевом строительстве внедрили в ГКСЭ

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты Государственного комитета судебных экспертиз могут решать задачи, связанные с определением стоимости одного квадратного метра при долевом строительстве, сообщил председатель Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Андрей Швед в ходе онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

Проведение таких экспертиз, как правило, требуется правоохранительным органам, когда расследуются дела о мошенничестве в строительной сфере. Эксперты устанавливают, сколько реально стоил квадратный метр жилья с учетом всех затрат застройщика по этому объекту. "Соответственно можно выяснить, сколько денег он получил обоснованно, а сколько, мягко говоря, увел на сторону", - сказал Андрей Швед.

Актуальны такие экспертизы и при рассмотрении гражданских споров, когда дольщики не согласны со стоимостью "квадрата" и считают, что переплатили. Эти экспертизы проводятся как для правоохранительных органов, судов, так и для граждан, юридических лиц на договорной основе. Это стало возможным благодаря тому, что появился ГКСЭ, добавил председатель.

В 2019 году планируется начать производство нового подвида судебной технической экспертизы документов - определение давности выполнения реквизитов по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей. Сейчас в госкомитете проводится соответствующая подготовка. Такая экспертиза будет востребована, например, в тех случаях, когда человек утверждает, что в документе стоит не его подпись, или в тот момент, когда она была поставлена, его и вовсе не было в конкретном населенном пункте. Исследование позволит ответить, действительно ли в это время была поставлена подпись. "Этот вопрос для разрешения всегда был сложен технически. В большинстве стран судебные эксперты подобные экспертизы не проводят, для этого необходимо высокотехнологичное оборудование и серьезные методики", - отметил Андрей Швед. Проанализировав опыт некоторых коллег из других стран, в ГКСЭ пришли к выводу, что исследования по определению давности выполнения реквизитов в документах здесь смогут проводить.

В целом, чтобы ввести новый вид экспертиз, необходима серьезная работа, которая длится от 8 месяцев до полутора-двух лет. Необходимо приобрести приборную базу, а самое главное - подготовить специалистов, что занимает минимум восемь месяцев, а в среднем год-полтора. Обучение проходит, как правило, в экспертных центрах за рубежом, где наработана соответствующая практика.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке