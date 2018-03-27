Эксперты рекомендуют родителям избегать полного запрета при контроле детей в интернете

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Родителям стоит избегать полного запрета при контроле детей в интернете. Такое мнение высказал сегодня во время круглого стола в Минске старший координатор программной деятельности по защите прав детей представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Александр Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Каранкевича, 71% молодежи в мире обладает доступом в интернет. В Беларуси эта цифра значительно выше и достигает 90-95%. У 70% есть мобильных телефон, который облегчает доступ в интернет и в то же время подвергает ребенка еще большему риску, потому что его использование более бесконтрольно для родителей, чем выход в интернет через компьютер. "И родители должны понимать, что их право - контролировать ребенка в пользовании интернетом, но не лишать его. Путем запрета невозможно решить проблему", - отметил представитель ЮНИСЕФ.

"Дети - носители нового, они должны подпитывать свои знания, чтобы затем привнести новые технологии в жизнь современного общества", - считает Александр Каранкевич.

Этот нюанс учтен в рекомендациях ЮНИСЕФ странам по поводу того, какие меры нужно предпринимать для защиты детей от насилия в интернете. Специалисты рекомендуют также ориентироваться на подрастающее поколение при разработке политики в отношении цифровых технологий, использовать потенциал частного сектора для пропаганды этических стандартов и методов работы, которые обеспечат защиту детей в интернете.-0-