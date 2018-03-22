Эксперты ВТамО высоко оценили работу по модернизации таможенной службы Беларуси

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранные эксперты и белорусские таможенники в рамках миссии Всемирной таможенной организации обменялись опытом по совершенствованию таможенного администрирования, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Аккредитованные эксперты ВТамО, которые прибыли в Беларусь из Финляндии и Македонии, ознакомили белорусских таможенников с национальным опытом по использованию автоматизированной системы транзита, а также осуществлением автоматического выпуска товаров при таможенном транзите. В свою очередь представители Государственного таможенного комитета рассказали о достигнутых результатах в данном направлении белорусской таможни.

Для практического ознакомления с работой таможенной службы на границе по оформлению различных видов грузов и транспортных средств представители ВТамО посетили Брестскую таможню и автодорожный пункт пропуска "Козловичи". Также в Бресте гости изучили работу единственного в стране стационарного инспекционно-досмотрового комплекса на железной дороге.

Эксперты побывали и в транспортно-логистическом центре "Минск - Белтаможсервис 2", где смогли убедиться на практике в эффективности применения современных информационных технологий в сфере таможенного дела.

Иностранной делегации была предоставлена возможность ознакомиться с порядком подготовки и переподготовки специалистов в области таможенного дела в ведомственном институте.

Зарубежные коллеги высоко оценили проделанную работу по модернизации таможенной службы Республики Беларусь, упрощению таможенных процедур, внедрению современных информационных технологий.

Итоги миссии Всемирной таможенной организации, которая проходит с 19 по 23 марта, будут использованы для выработки дополнительных мер, направленных на дальнейшее развитие белорусской таможенной службы и создание безбарьерной среды для бизнеса.-0-