Эксперты ВТамО высоко оценили работу по модернизации таможенной службы Беларуси

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранные эксперты и белорусские таможенники в рамках миссии Всемирной таможенной организации обменялись опытом по совершенствованию таможенного администрирования, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Аккредитованные эксперты ВТамО, которые прибыли в Беларусь из Финляндии и Македонии, ознакомили белорусских таможенников с национальным опытом по использованию автоматизированной системы транзита, а также осуществлением автоматического выпуска товаров при таможенном транзите. В свою очередь представители Государственного таможенного комитета рассказали о достигнутых результатах в данном направлении белорусской таможни.
Для практического ознакомления с работой таможенной службы на границе по оформлению различных видов грузов и транспортных средств представители ВТамО посетили Брестскую таможню и автодорожный пункт пропуска "Козловичи". Также в Бресте гости изучили работу единственного в стране стационарного инспекционно-досмотрового комплекса на железной дороге.
Эксперты побывали и в транспортно-логистическом центре "Минск - Белтаможсервис 2", где смогли убедиться на практике в эффективности применения современных информационных технологий в сфере таможенного дела.
Иностранной делегации была предоставлена возможность ознакомиться с порядком подготовки и переподготовки специалистов в области таможенного дела в ведомственном институте.
Зарубежные коллеги высоко оценили проделанную работу по модернизации таможенной службы Республики Беларусь, упрощению таможенных процедур, внедрению современных информационных технологий.
Итоги миссии Всемирной таможенной организации, которая проходит с 19 по 23 марта, будут использованы для выработки дополнительных мер, направленных на дальнейшее развитие белорусской таможенной службы и создание безбарьерной среды для бизнеса.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4086 BYN
|2.406 BYN
|2.414 BYN
|USD
|1.9623 BYN
|1.949 BYN
|1.952 BYN
|RUB
|3.4121 BYN
|3.422 BYN
|3.43 BYN