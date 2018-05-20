20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эквадор заинтересован в белорусских инвестициях в создание сборочных производств транспорта и сельскохозяйственной техники. Об этом в интервью телекналу ОНТ рассказала министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, сообщает БЕЛТА.

Глава МИД Эквадора отметила, что с Беларусью намечен ряд проектов на будущее. "Мы заинтересованы в белорусских инвестициях в частный сектор - например, в создание сборочных производств, автобусов, электробусов, сельскохозяйственной техники. Речь также идет об инвестициях в горнодобывающую и нефтедобывающую отрасли. Но в то же время Эквадор заинтересован и уже были сделаны первые шаги на пути подписания торгового соглашения с Евразийским экономическим союзом", - сказала Мария Фернанда Эспиноса Гарсес.

Она подчеркнула, что взаимодействие Беларуси и Эквадора охватывает не только торгово-экономическое сотрудничество, но и сферу культуры, науки, технологий, высшего образования. "Поэтому мы договорились с министром иностранных дел Владимиром Макеем до конца года провести заседание совместной комиссии, которую с эквадорской стороны возглавит министр внешней торговли. Что касается этого заседания, на него также будут приглашены представители бизнес-кругов Эквадора, которые заинтересованы или могут иметь интерес в углублении контактов и бизнес-взаимодействий с Беларусью", - пояснила глава МИД Эквадора.-0-