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Электронная таможня, модернизация и подготовка к II Европейским играм - ГТК о новшествах на границе

Общество 20.09.2018 | 10:21
В пунтке пропуска "Брузги"
В пунтке пропуска "Брузги"

В Беларуси 20 сентября отмечают День таможенника. Как изменится инфраструктура на границе, что даст оптимизация таможенных органов и как удается реагировать на увеличение транспортных потоков, в интервью БЕЛТА рассказал председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

- В преддверии праздника традиционно подводят итоги работы. Какую оценку можете дать работе ведомства?

- Сначала о самом важном: в таможенном коллективе работают настоящие профессионалы, и мне есть за что их поблагодарить. Сотрудники на деле доказывают, что умеют работать на высоком уровне - уровне мировых стандартов. Система развивается, это отмечает и бизнес, и партнеры по Евразийскому экономическому союзу. Высоко оценивается наша деятельность и Всемирной таможенной организацией. Это о многом говорит.

Сегодня Беларусь с точки зрения транзитной привлекательности занимает одно из центральных мест в мире. В чем есть и заслуга таможенной системы.

Нынешний год - непростой период в нашей деятельности в части подготовки национального законодательства. Таможенники разрабатывают документы для реализации новшеств, заложенных в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Отмечу, что цели, поставленные перед нами в этом направлении, практически достигнуты. Завершена подготовка указа, направленного на регулирование первоочередных вопросов в таможенной сфере. На завершающем этапе и разработка закона "О таможенном регулировании", который, как и Таможенный кодекс ЕАЭС, разрабатывается с участием бизнеса. Около 500 замечаний и предложений по закону рассмотрено на заседаниях общественно-консультативного совета при ГТК. Многие из них получили одобрение.

Еще раз отмечу, что таможенники на достойном уровне справляются с поставленными задачами, что получает высокую оценку как на национальном уровне, так и со стороны международных партнеров.

- Что будет приоритетом в ближайшее время? Возможно, что-то кардинально изменилось в деятельности таможни?

- В дальнейшем постараемся удержать набранные темпы развития. В ближайшей перспективе - продолжение реализации прогрессивных инициатив, заложенных новыми документами.

Сокращение времени выпуска, ускорение прохождения границы, упрощение таможенных формальностей при сохранении эффективности таможенного контроля были и остаются важными и необходимыми направлениями деятельности наших органов. Приоритеты в деятельности таможенных органов - успешный курс на взаимодействие с законопослушными участниками международного товарного обмена и одновременное обеспечение баланса между тремя основными функциями (фискальной, регулирующей и защитной).

Система действительно кардинально изменилась за последние несколько лет. Мы четко шагаем в ногу со временем, стараемся соответствовать мировым тенденциям.

- Система таможенных органов оптимизируется. Среди последних изменений сокращение численного состава ГТК, присоединение Ошмянской таможни к Гродненской региональной таможне. Какие еще изменения планируются и зачем это делается?

- Интенсивное развитие информационных технологий и постоянное техническое совершенствование требуют рационального использования человеческих ресурсов, соответственно - кадровых изменений. Численность персонала перераспределяется для усиления таможенной границы и уменьшения количества служащих в административном аппарате.

Активно реализуется подход "Одна область - одна таможня". Из последних изменений - присоединение Ошмянской таможни к Гродненской региональной, оптимизация центрального аппарата таможенных органов, из перспективных - объединение Минской региональной таможни и таможни "Минск-2".

Поставлена задача ускорить движение товаров и граждан через границу, и для ее решения есть все предпосылки. Очередной этап, как и предыдущие, никак не отразится ни на бизнесе, ни на гражданах, пересекающих границу. Они не почувствуют никаких неудобств.

- Можно ли сегодня говорить о полноценной электронной таможне в Беларуси? Какими современными электронными сервисами может похвастаться система?

- Понятие "электронная таможня" все чаще используется в обиходе как самих таможенников, так и представителей бизнеса. Максимальное использование электронных технологий определено как приоритет и в Таможенном кодексе ЕАЭС. Одно из ключевых нововведений - декларирование в электронном виде, а белорусская таможня применяла его задолго до вступления в силу документа, система электронного декларирования создана и функционирует с 2008 года. Сегодня почти 100% деклараций на товары подается в электронном виде. А это свыше 5 тыс. участников внешнеэкономической деятельности.

Справляться с возрастающими товаропотоками нам во многом помогает автоматизация таможенных процессов, которая также заложена в действующем Таможенном кодексе. Это и быстрее, и сотрудники таможни могут уделить внимание более трудоемким задачам.

Время оформления с момента принятия электронного документа информационной системой таможенных органов до автоматического выпуска товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта, в среднем составляет 1-2 минуты. На оформление в электронном виде товаров, выпускаемых для внутреннего потребления, уходит не более 5-6 минут. 40 информационных систем и 30 баз данных по таким ключевым направлениям, как таможенный транзит, декларирование товаров и транспортных средств юридическими и физическими лицами, анализ поступлений таможенных платежей, автоматизация финансово-хозяйственной деятельности таможенных органов, функционируют в таможенной системе.

Это обеспечивает бесперебойную работу по взаимодействию с заинтересованными ведомствами не только в Беларуси, но и с партнерами по Евразийскому экономическому союзу.

- Потоки транспортных средств постоянно растут - как на это реагирует белорусская таможня?

- Главное в этом деле - ускорение оформления транспортных средств и товаров не в ущерб эффективности таможенного контроля. Этот тандем мы соблюдаем, хотя приходится прикладывать немало усилий. Вот представьте: в среднем в сутки в 2018 году в таможенном отношении оформляются 64 тыс. физических лиц, около 6 тыс. грузовых автомобилей, примерно 16 тыс. легковых, 500 автобусов. И эти показатели с каждым годом лишь увеличиваются. Например, перемещение легкового транспорта с начала нынешнего года возросло на 4 тыс. легковых автомобилей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Для минимизации времени, которое тратится на оформление, предпринимаются все возможные меры. Более четырех лет таможенные органы выполняют функции автомобильного контроля в автодорожных пунктах пропуска. В 2017 году совместно с органами пограничной службы проведен эксперимент по выполнению должностными лицами таможни функций органов погранслужбы, связанных с проверкой документов лица, пересекающего границу. Эксперимент был признан успешным. Глава государства принял решение о наделении должностных лиц таможенных органов полномочиями по выполнению отдельных функций, связанных с пропуском через границу физических лиц. С 1 января 2019 года такие функции будут выполняться должностными лицами Брестской, Витебской и Минской региональной таможен в определенных пунктах таможенного оформления.

Ну и, конечно же, информационные технологии и автоматизация таможенных процессов, о которых я говорил выше. Сегодня уже даже сложно представить, как без этого в прошлом работала таможенная служба.

- Как идет подготовка к II Европейским играм?

- Основная задача представителей таможенных органов - обеспечить безопасность при пересечении границы спортсменами, болельщиками, гостями и, безусловно, своевременно оформить перемещаемые ими товары. Не забываем и о комфортном пребывании граждан в пунктах пропуска. Положительный опыт работы в таком направлении у нас уже имеется: речь идет о подготовке и проведении чемпионата мира по хоккею, который наша страна принимала в 2014 году, а также чемпионата мира по футболу в этом году в России.

Подготовка пунктов пропуска в самом разгаре: организовываются отдельные каналы для упрощенного пересечения границы, обновляются материально-технические средства, необходимые для обеспечения безопасности в период игр, отрабатываются технологии упрощенного ввоза товаров, предназначенных для организации и проведения соревнований.

В шести пунктах пропуска модернизируются системы видеонаблюдения. Приобретены детекторы наркотических и взрывчатых веществ, персональные видеорегистраторы, cредства радиосвязи.

К II Европейским играм в пункте пропуска "Брузги" будут завершены работы по его модернизации и техническому переоснащению. Уже начаты работы по реконструкции пунктов пропуска "Урбаны", "Григоровщина", "Каменный Лог" и "Верхний Теребежов". На очереди и реконструкция пункта пропуска "Каменный Лог". В пункте пропуска впервые будет предусмотрена реверсивная канальная система для оформления транспортных средств из 32 каналов - по 16 в каждом направлении.

Непосредственно во время проведения игр будет применяться упрощенный порядок таможенного декларирования при временном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС транспортных средств для личного пользования. Достаточно будет представить свидетельство о регистрации транспортного средства для целей таможенного декларирования.

Сотрудники таможенных органов проходят дополнительную подготовку по английскому языку. Составлены разговорники служебных терминов на различных языках. Для оказания участникам и гостям необходимой помощи в зонах таможенного контроля привлекут волонтеров. Въезжающим в страну будут раздавать специальные буклеты и листовки с подробным рассказом о правилах пересечения таможенной границы. Для тех, у кого и после этого останутся вопросы, будет работать круглосуточная телефонная линия.

- Как сегодня развивается таможенная инфраструктура?

- Таможенные органы Беларуси достигли существенных результатов в реализации проектов международной технической помощи. Общий вклад иностранных инвестиций в восемь проектов, которые реализуются сегодня, составит около 15 млн евро.

Подписаны грантовые контракты по таким проектам, как "Усиление возможностей кинологической службы" и "Улучшение эффективности таможенного контроля в автодорожном пункте пропуска "Домачево". Во втором полугодии 2018 года предполагается начало их реализации.

Совместно с латвийской стороной продвигаются проекты по модернизации инфраструктуры пунктов пропуска "Урбаны-Силене" и "Григоровщина-Патерниеки".

С Государственной фискальной службой Украины реализуется проект по созданию автоматизированной системы интеллектуального видеоконтроля в автодорожном пункте пропуска "Новая Гута - Новые Ярыловичи".

По программе "Вторая линия защиты" Министерства энергетики США оборудованием радиационного контроля уже оснащены пункты пропуска "Томашовка", "Олтуш", "Мохро", "Верхний Теребежов", "Александровка", "Мокраны", "Новая Гута", "Веселовка", "Невель" и "Комарин". Планируется оснащение таким оборудованием пунктов пропуска "Новая Рудня", "Брест", "Козловичи".

В результате реализации всех проектов предусмотрено построить три стационарных инспекционно-досмотровых комплекса в пунктах пропуска "Урбаны" и "Берестовица" и один мобильный ИДК в пункте пропуска "Новая Гута".

Все эти усилия направлены как на создание максимально комфортных условий для пересечения таможенной границы физическими лицами, так и для снижения временных и финансовых затрат представителей бизнес-сообщества. Реализация этих проектов позволит улучшить качество обслуживания граждан и привлечь транзитные транспортные потоки.

- Что пожелаете своим коллегам и ветеранам службы в ваш профессиональный праздник?

- В динамично развивающихся условиях деятельность таможенников должна основываться на профессионализме и трудолюбии, принципиальности и компетентности. Это в свою очередь поможет и далее на достойном уровне решать государственные задачи по защите экономических интересов страны, улучшать условия для инвестиций и транзитной привлекательности. Особая честь тем, кто стоял у истоков формирования современной таможни, - ветеранам. Искренне поздравляю весь личный состав и ветеранов таможенной службы Беларуси с профессиональным праздником.

В этот день от всей души желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, уверенности в собственных силах и бодрости духа. Успехов в нашей нелегкой, но такой необходимой службе.

БЕЛТА.-0-

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Теги
Евроигры, Европейские игры, Сенько, таможня
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