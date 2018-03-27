Электронное здравоохранение открывает принципиально новые перспективы для развития отрасли - Малашко

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронное здравоохранение открывает принципиально новые перспективы для развития отрасли, заявил министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко на Международной научно-практической конференции "e-Health - цифровая трансформация системы здравоохранения Республики Беларусь" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Электронное здравоохранение - это путь, который позволяет повысить качество и доступность медицинской помощи населению. Он дает возможность изменить подходы к модели взаимодействия "врач-пациент". Гражданин становится активным участником процесса сохранения своего здоровья. "Внедрение цифровых технологий в медицину - это своеобразная революция и для медиков, и для пациентов. К ней нужно не только готовиться технически, но и готовить общество в целом", - сказал Валерий Малашко.

В настоящее время разработана Концепция развития системы электронного здравоохранения на период до 2022 года. В ней заложены основные принципы построения национальной системы электронного здравоохранения и возможности для ее интеграции в общегосударственную автоматизированную информационную систему.

При реализации концепции предполагается решить несколько ключевых задач. В частности, будет проведена комплексная автоматизация медицинских учреждений. Планируется разработать и принять единые стандарты, справочники и форматы обмена медицинской информацией. Это позволит перейти к ведению медицинских документов в электронном виде. Намечено ввести интегрированную (единую) электронную медицинскую карту с использованием цифровой подписи и предоставлением оперативного доступа к ней.

В ходе внедрения электронного здравоохранения решаются вопросы конфиденциальности и защиты информации.

"Достигнув эту амбициозную цель, мы сможем поднять на качественно новую ступень преемственность в оказании медпомощи между организациями здравоохранения всех уровней, повысить оперативность принятия решений по диагностике и лечению пациентов, управленческих решений, повысить эффективность работы врачей, а значит, повысить качество лечебно-диагностического процесса и эффективность системы здравоохранения в целом", - отметил министр.

Научно-практическая конференция, посвященная вопросам электронного здравоохранения, стала центральным событием XXV юбилейного медицинского форума "Здравоохранение Беларуси-2018" Двухдневная конференция проводится с целью анализа мирового опыта, оценки текущей ситуации и обсуждения стратегии цифровой трансформации системы здравоохранения Беларуси.-0-