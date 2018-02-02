Эпилепсией страдает 1% всего населения - эксперт

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эпилепсией страдает 1% всего населения, сообщила ведущий научный сотрудник неврологического отдела РНПЦ неврологии и нейрохирургии Елена Веевник на пресс-конференции на тему "Современные методики диагностики и лечения неврологических и нейрохирургических заболеваний" в БЕЛТА.

"Эпилепсия является одним из самых частых неврологических заболеваний. Это 1% от всего населения. У детей встречается примерно с такой же частотой, что и у взрослых", - сказала Елена Веевник.

В Беларуси с 2014 года медицинская помощь пациентам с пароксизмальными состояниями оказывается в специализированных центрах. На базе РНПЦ неврологии и нейрохирургии организован Республиканский центр пароксизмальных состояний. Есть областные центры в регионах, а также Минской городской центр, с которыми идет тесное взаимодействие.

В РНПЦ используются практически все современные методики, которые есть в мире для диагностики причин, вызывающих эпилепсию. Благодаря взаимодействию с РНПЦ онкологии пациенты имеют возможность проходить позитронно-эмиссионную томографию - это современная методика, которая позволяет максимально точно локализовать эпилептический очаг.

Все сотрудники, которые в центре занимаются диагностикой и лечением, прошли неоднократно стажировки в ведущих эпилептологических центрах за рубежом. "Используя полученные знания, мы назначаем лечение нашим пациентам", - сказала Елена Веевник. Примерно 30% случаев эпилепсии, несмотря на все усилия, остаются резистентными к терапии. Такие пациенты рассматриваются в качестве кандидатов для оперативного лечения.

Для хирургического лечения применяется резективная хирургия, когда есть четко определенный очаг. В некоторых случаях рассматриваются возможности функциональной хирургии. "Это уже высокотехнологичные методики, которые также у нас используются. Это стимуляция вагусного нерва и глубокая стимуляция мозга. Эти методики отличаются тем, что используется специальное оборудование, которое позволяет стимулировать определенные структуры центральной нервной системы, которые сами по себе подавляют судорожную готовность", - рассказала Елена Веевник.-0-

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