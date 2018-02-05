Если СМИ работают на консолидацию общества, то претензий к ним быть не может - Карлюкевич

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если СМИ работают на консолидацию общества, то претензий к ним быть не может. Об этом заявил на коллегии Министерства информации руководитель ведомства Александр Карлюкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Одной из основных задач Мининформа является осуществление контроля за соблюдением законодательства Беларуси о СМИ, сказал Александр Карлюкевич. "Министерством информации в 2017 году вынесено 17 письменных предупреждений: 7 средствам массовой информации и 7 информационным ресурсам (одному - дважды, одному - трижды). В 2016 году было вынесено 16 письменных предупреждений: 8 - средствам массовой информации, 8 - информационным ресурсам", - отметил он.

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