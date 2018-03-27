Эвакуационные выходы: что нужно знать гражданам и бизнесу

Все эвакуационные выходы при возникновении угрозы ЧС должны быть открыты. Обращаю внимание, что есть разные проектные решения, в том числе специальные магниты на дверях, которые последнее время используются во многих странах. При этом однозначно нельзя закрывать дверь на ключ.
Не всегда. Эвакуационные выходы есть на плане эвакуации, визуально вы можете их увидеть - они обозначены табличкой "Выход".
В крупных ТРЦ, как вы видите, в эти дни мы проводим массовые проверки. Это означает, что на неделе все будет гарантированно в порядке везде. Но если спустя какое-то время вы заметите закрытый на ключ эвакуационный выход либо уже сейчас вы знаете точно, что такой выход закрыт в вашей поликлинике, школе, магазине, то действовать надо так. Мы действуем в условиях общего ограничения проверок. Основание для нашей проверки - неанонимное письменное или электронное обращение гражданина в Минское городское (для столицы) либо в ваше областное (для других регионов) управление МЧС. Ваше реальное обращение - повод. Твит или запись в Фейсбуке - не повод.
Изучите проект вашего здания. Все должно соответствовать проекту. Есть в проекте система автоматики безопасности - она должна быть исправна. Есть в проекте 3 эвакуационных выхода - обеспечьте выход людей и т.д. Далее - приложение № 3 к Декрету № 7 "О развитии предпринимательства". Это небольшой документ, в котором собрано все, что вам нужно знать и соблюдать в процессе эксплуатации объекта.
Вы можете самостоятельно пригласить на ваш объект инспектора вашего районного отдела МЧС для мониторинга. По результатам мониторинга (это не проверка) штраф не выписывается даже в случае выявления нарушений.
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