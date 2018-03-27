Эвакуационные выходы: что нужно знать гражданам и бизнесу

1. Должны ли быть эвакуационные выходы всегда открыты?

Все эвакуационные выходы при возникновении угрозы ЧС должны быть открыты. Обращаю внимание, что есть разные проектные решения, в том числе специальные магниты на дверях, которые последнее время используются во многих странах. При этом однозначно нельзя закрывать дверь на ключ.

2. Все ли выходы из здания - эвакуационные?

Не всегда. Эвакуационные выходы есть на плане эвакуации, визуально вы можете их увидеть - они обозначены табличкой "Выход".

3. Что делать, если эвакуационный выход закрыт?

В крупных ТРЦ, как вы видите, в эти дни мы проводим массовые проверки. Это означает, что на неделе все будет гарантированно в порядке везде. Но если спустя какое-то время вы заметите закрытый на ключ эвакуационный выход либо уже сейчас вы знаете точно, что такой выход закрыт в вашей поликлинике, школе, магазине, то действовать надо так. Мы действуем в условиях общего ограничения проверок. Основание для нашей проверки - неанонимное письменное или электронное обращение гражданина в Минское городское (для столицы) либо в ваше областное (для других регионов) управление МЧС. Ваше реальное обращение - повод. Твит или запись в Фейсбуке - не повод.

4. Я собственник магазина/трц/кинотеатра, как мне понять, что у меня все в порядке?

Изучите проект вашего здания. Все должно соответствовать проекту. Есть в проекте система автоматики безопасности - она должна быть исправна. Есть в проекте 3 эвакуационных выхода - обеспечьте выход людей и т.д. Далее - приложение № 3 к Декрету № 7 "О развитии предпринимательства". Это небольшой документ, в котором собрано все, что вам нужно знать и соблюдать в процессе эксплуатации объекта.

5. Я собственник, могу ли я пригласить инспектора МЧС и не получить за это штраф?

Вы можете самостоятельно пригласить на ваш объект инспектора вашего районного отдела МЧС для мониторинга. По результатам мониторинга (это не проверка) штраф не выписывается даже в случае выявления нарушений.