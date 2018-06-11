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"Евроопт" готов помочь малому бизнесу

Общество 11.06.2018 | 10:00
Предоставив компании "Евроопт" информацию о подходящем для аренды объекте, можно заработать 1000 рублей. А для малого бизнеса есть дополнительное привлекательное предложение!
Предоставив компании "Евроопт" информацию о подходящем для аренды объекте, можно заработать 1000 рублей. А для малого бизнеса есть дополнительное привлекательное предложение!

Крупнейший белорусский ретейлер, торговая сеть "Евроопт", объявил о старте нового проекта, который может оказаться полезным для многих представителей малого бизнеса. Речь идет о выгодных условиях сдачи в аренду торговых площадей.

Напомним, что в начале весны "Евроопт" пообещал премию в 1000 рублей всем, кто поможет найти в сельских населенных пунктах готовые помещения, пригодные для открытия магазинов. В нынешнем году, который объявлен в Беларуси Годом малой родины, развитие в белорусской глубинке стало одной из приоритетных задач для компании. Так, было заявлено, что за нынешний год в деревнях и агрогородках страны появится не менее 200 новых магазинов сети"Евроопт". Для выполнения этой задачи и проводится акция по мотивации поиска арендодателей. Люди, предложившие подходящие варианты в деревнях по всей стране, уже получили свои премиальные деньги. А проект, оказавшийся весьма успешным, продлен до 1 октября. Так что у каждого еще есть шанс заработать 1000 рублей, предоставив компании информацию о подходящих торговых объектах!

Более того, теперь акция получила дополнение, особенно привлекательное для представителей малого бизнеса.

За время реализации проекта было замечено, что целый ряд предложений об аренде поступил не от простых сельчан, а непосредственно от собственников торговых помещений. Как прокомментировал руководитель пресс-службы торговой сети"Евроопт" Егор Хрусталев, вести успешный бизнес на селе удается не всем. Кому-то не хватает оборотных средств, кому-то - знаний, кто-то разочаровался в прибыльности своего дела, а кто-то просто устал, решил переключиться на другое занятие или отдохнуть. Но что делать с помещением? "Продать эти торговые объекты другим собственникам не получается, а прибыли они не приносят. И даже наоборот приносят убытки, ведь торговые объекты нужно содержать. Поэтому новое предложение, с которым выступила наша компания, может помочь многим представителям малого бизнеса - и на селе, и в небольших городах", – подчеркнул Егор Хрусталев.

Руководитель пресс-службы торговой сети "Евроопт" Егор Хрусталев: "Новое предложение, с которым выступила наша компания, может помочь многим представителям малого бизнеса - и на селе, и в небольших городах"
Руководитель пресс-службы торговой сети "Евроопт" Егор Хрусталев: "Новое предложение, с которым выступила наша компания, может помочь многим представителям малого бизнеса - и на селе, и в небольших городах"

Суть инициативы, с которой выступил "Евроопт", проста: собственники торговых помещений могут сдать свои магазины в аренду торговой сети "Евроопт". Выгода - в реальных преференциях, получаемых от ретейлера. Во-первых, договор аренды, составляемый по упрощенной форме, подписывается на длительный срок - до 10 лет, что обеспечивает стабильность деловых отношений. При этом компания рассмотрит возможность выплаты собственнику авансового платежа в размере трех месячных арендных плат. Во-вторых, "Евроопт" готов выкупить у собственника все оборудование магазина и все остатки товаров - таким образом, прежний владелец сможет выйти из бизнеса практически без потерь. В-третьих, компания проведет необходимый ремонт помещений за свой счет без всякой компенсации. При этом подчеркивается, что эти торговые объекты для покупателей крупнейший белорусский ретейлер сможет открыть в самые сжатые сроки. Наконец, очень важный момент - "Евроопт" готов сохранить за сотрудниками магазина рабочие места.

Как отметил Егор Хрусталев, новая инициатива сети "Евроопт" - сильное и сбалансированное бизнес-предложение. Но у него есть и важная социальная составляющая. "Первый месяц нашей работы по комплексному обслуживанию населения Оршанского района показал, что розничная торговля даже на селе может быть безубыточной при правильном ведении бизнеса. Поэтому наше новое предложение - это, с одной стороны, помощь тем, кто взялся за дело, но не рассчитал свои силы. А с другой стороны, появление магазина под брендом нашей компании будет способствовать кардинальному улучшению торгового обслуживания населения в данном конкретном населенном пункте. Магазин "Евроопт", даже небольшой по формату, - это достойный ассортимент, честные цены и современный торговый сервис, включая продажу товаров по акционным ценам, участие в игре "Удача в придачу!", дисконтную программу и обслуживание по банковским карточкам. "Евроопт" - это полноценный "городской"магазин в самом отдаленном селе, и не случайно нашего прихода ждут во всех регионах. Хочется надеяться, что новая инициатива компании поможет ускорить осуществление желаний наших покупателей", - отметил Егор Хрусталев.

Предложения о сдаче в аренду торговых помещений, включая контакты собственника (арендодателя) и фото помещения, следует направлять по адресу электронной почты partner@eurotorg.by.

Задать интересующие вопросы и получить исчерпывающую информацию можно по телефону +375 29 653 47 31.

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бизнес, торговля
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