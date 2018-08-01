"Евроопт" получит кредит 20 млн. евро от Европейского банка реконструкции и развития

Крупнейший продуктовый ретейлер Беларуси ООО "Евроторг" (торговая сеть "Евроопт") подписал кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) на сумму 20 млн евро.

По словам генерального директора ООО "Евроторг" Андрея Зубкова, данная сделка стала продолжением работы по оптимизации долгового портфеля компании. Кредит ЕБРР позволит снизить среднюю стоимость заемного капитала и увеличить срок использования кредитных средств. "Соглашение с одним из ведущих мировых финансовых институтов является очередным подтверждением высокого статуса "Евроторга" как заемщика с успешной стратегией развития, эффективной бизнес-моделью и значительным потенциалом роста. ЕБРР – давний партнер нашей компании, сотрудничество с которым мы ценим очень высоко. Кредитное соглашение, которое мы подписали, является логичным продолжением успешного дебютного выпуска еврооблигаций, который в октябре 2017 года провела наша компания, и демонстрирует растущую привлекательность белорусского рынка для инвесторов", – отметил Андрей Зубков.

Генеральный директор ООО "Евроторг" Андрей Зубков

Кроме подписанного кредитного соглашения достигнута также договоренность о том, что "Евроторг" совместно с ЕБРР будет работать над детальным планом по совершенствованию корпоративного управления компании. "Мы рады поддержать "Евроторг", крупнейшего продуктового ретейлера в Беларуси и нашего многолетнего партнера. Мы надеемся, что финансирование поможет компании в дальнейшем развитии на благо миллионов покупателей по всей стране", – подчеркнул, комментируя подписанное соглашение, глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский.