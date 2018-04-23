Европейская неделя иммунизации стартует в Беларуси

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская неделя иммунизации пройдет с 23 по 29 апреля в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Цель недели, которая проводится по инициативе Всемирной организации здравоохранения в странах Европейского региона, - повышение уровня вакцинации посредством информирования населения о важности иммунизации для здоровья.

Практически во всех организациях здравоохранения, поликлиниках, центрах гигиены и эпидемиологии Беларуси будут действовать горячие телефонные линии. Номера телефонов можно найти на сайтах соответствующих учреждений. Получить интересующую информацию по вопросам, касающимся вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний, может любой человек. В частности, специалисты отделения иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья проконсультируют всех желающих с 23 по 27 апреля. Звонить можно с 9.00 до 13.00 по телефонам горячей линии: (8017) 385-99-83, (8017) 200-28-50.

По данным ВОЗ, каждый год в мире вакцинация позволяет предотвращать от 2 до 3 млн случаев смерти от дифтерии, коклюша, столбняка, кори. Проведение профилактических прививок позволило добиться значительных успехов в профилактике инфекционных заболеваний во многих странах мира. Ликвидирована натуральная оспа, только в трех странах продолжают регистрироваться случаи паралитического полиомиелита, значительно снижено количество случаев кори, краснухи, дифтерии, столбняка, генерализованных форм туберкулеза у детей и других инфекций, которые предупреждаются с помощью иммунизации.

Беларусь активно продвигается по пути искоренения некоторых инфекционных заболеваний, участвует в программах ВОЗ по ликвидации полиомиелита, элиминации кори и врожденной краснухи. Важная часть программ - защита населения от распространения этих инфекций посредством профилактических прививок среди тех возрастных групп населения, которые наиболее уязвимы.-0-