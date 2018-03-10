Европейские эксперты проверят результаты стресс-тестов БелАЭС

Европейские эксперты 12 марта начнут работу в Беларуси в рамках партнерской проверки результатов стресс-тестов БелАЭС. До визита в страну эксперты получили национальный доклад о стресс-тестах и могли задать по нему вопросы. Во время визита запланированы консультации и посещение площадки строительства Белорусской АЭС в Островце. Полученная информация станет основой для предварительного отчета о партнерской проверке.

Стресс-тесты на атомных станциях стали проводить после аварии на "Фукусиме" в Японии в 2011 году. ЧП было вызвано землетрясением и последующим цунами, и перед регуляторами и эксплуатирующими организациями стал вопрос о том, какова степень защиты атомных станций от внешних экстремальных воздействий, как можно минимизировать их последствия. В итоге экспертное сообщество пришло к выводу, что безопасность европейских АЭС должна быть пересмотрена на основе всеобъемлющей и прозрачной оценки риска - стресс-тестов.

Европейская группа регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) и Европейская комиссия согласовали технические требования для стресс-тестов для европейских АЭС в мае 2011 года. В июне Беларусь присоединилась к совместной декларации ЕС и государств-соседей по стресс-тестам и приняла на себя обязательства по их проведению, после чего приступила к подготовке соответствующей правовой базы. В том числе были утверждены нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности - требования к проведению стресс-тестов. Этот документ разработали при поддержке проекта международной технической помощи Европейского союза.

Стресс-тесты проведены Белорусской АЭС в 2016 году с учетом спецификации Европейской группы регуляторов ядерной безопасности. Внеплановая переоценка безопасности АЭС представляла собой проверку на предмет устойчивости станции к экстремальным внешним природным воздействиям и их сочетанию: землетрясениям, затоплениям, экстремальным погодным условиям и др.

К проведению переоценки безопасности были привлечены организации - разработчики проекта Белорусской АЭС (АО ИК "АСЭ" и АО "Атомпроект"), отчет о проведении стресс-тестов был согласован с главным конструктором реакторной установки станции - АО ОКБ "Гидропресс" и научным руководителем разработки проектов АЭС и реакторной установки - НИЦ "Курчатовский институт". Для подготовки итогового национального доклада по итогам стресс-тестов была создана специальная межведомственная рабочая группа, деятельность которой координировал Госатомнадзор. По итогам работы над стресс-тестами согласован план действий (или так называемая дорожная карта) по реализации мероприятий для повышения уровня безопасности БелАЭС. Некоторые из них уже выполнены, другие - в стадии выполнения.

Национальный доклад перевели на английский язык и в конце октября 2017 года передали в Европейскую комиссию для проведения партнерской проверки по согласованному сторонами практическому руководству. Доклад также разместили в открытом доступе на сайте Госатомнадзора и ENSREG. Таким образом, европейские эксперты еще до визита в Беларусь получили всю основную информацию по стресс-тестам АЭС. Кроме того, в ходе общественных консультаций была возможность задать вопросы по докладу. Вопросы, включая поступившие от европейских регулирующих органов, неправительственных экологических организаций и общественных объединений, были направлены ENSREG в начале февраля 2018 года в Госатомнадзор для подготовки ответов. Всего вопросов было более 500, и белорусская сторона готова на них ответить. Материалы общественных консультаций (в формате вопрос-ответ) будут размещены на сайте ENSREG, чтобы ознакомиться с ними могли все желающие.

Начальник отдела коммуникаций и общественной информации Госатомнадзора Олег Соболев отметил, что основные выводы национального доклада заключались в том, что системы безопасности Белорусской АЭС разработаны с учетом всесторонне рассмотренных внешних событий, здания, сооружения и оборудование БелАЭС спроектированы в соответствии с действующей нормативной базой, у станции есть запасы безопасности. Рассматривалась устойчивость к различным явлениям - сильным ветрам и дождям, шквалам, смерчам, крупному граду, пыльным бурям, сильным метелям, обледенению, засухам, а также комбинациям этих явлений. Белорусская АЭС устойчива к возникновению исходных событий, произошедших на "Фукусиме", следует из национального доклада. Теперь свою оценку итогам стресс-тестов дадут и европейские эксперты.

Во время визита в Беларусь эксперты проведут дополнительные обсуждения, в том числе при посещении площадки строительства Белорусской АЭС в Островце. В ходе этой работы они сделают необходимые уточнения для подготовки предварительной версии отчета о партнерской проверке. С белорусской стороны ключевой структурой партнерской проверки выступает регулирующий орган в области ядерной и радиационной безопасности - МЧС в лице Госатомнадзора совместно с органами госуправления и организациями, которые были участниками подготовки национального доклада. Это Минприроды, Минздрав, Национальная академии наук, Белорусская АЭС.

По информации Олега Соболева, в группе 17 экспертов - представителей регулирующих органов в сфере ядерной и радиационной безопасности из 15 европейских стран (Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Испания, Литва, Словакия, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция). Возглавляет группу представитель Офиса по ядерному регулированию Великобритании Марк Фой. В качестве наблюдателей в визите участвуют представители МАГАТЭ, России и Ирана. Визит европейских экспертов в Беларусь продлится по 16 марта.

Заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк отметил, что проведение стресс-тестов является добровольным решением стран, которые строят либо уже эксплуатируют атомные станции. Беларусь во время нынешнего визита экспертов готова показать, как строится станция, ответить на вопросы европейских экспертов, рассказать в том числе о мерах безопасности, предпринимаемых при сооружении АЭС, в контексте аварии на "Фукусиме". "В проекте, по которому строится Белорусская АЭС, уже предусмотрены дополнительные технические решения с учетом событий, приведших к аварии на "Фукусиме". Подобных технических решений не было ранее и нет сейчас на многих АЭС в мире", - подчеркнул замминистра.

"На этапе планирования, строительства и эксплуатации АЭС в плановом порядке проводятся мероприятия, связанные с проверкой безопасности работы всех систем и возможного влияния на них внешних и внутренних факторов. В этом заинтересован и заказчик, и подрядчик. Мы приняли решение о проведении стресс-тестов по методологии Евросоюза в интересах наших граждан и для усиления глобальной культуры безопасности", - добавил Михаил Михадюк.

Ожидается, что итоговый отчет о партнерской проверке европейские эксперты представят в Минске в июне 2018 года.

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