1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодно в милицию поступает около 120 тыс. сообщений о домашнем насилии. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной концепции законопроекта о предупреждении насилия в семье, сообщил заместитель начальника управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Сергей Красуцкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша страна не является уникальной, проблема насилия в семье имеет место и влечет серьезные последствия, серьезную угрозу в том числе для национальной безопасности. Каждый год только в органы внутренних дел поступает примерно 120 тыс. сообщений о домашнем насилии. Это практически каждое десятое сообщение, которое поступает в милицию, - сказал правоохранитель. - Самая печальная цифра - примерно 100 человек в год погибают от рук своих близких. Это каждый третий погибший в результате насильственных действий".

В то же время, по мнению представителя МВД, поступающие сообщения не показывают общей картины. "К сожалению, это явление по-прежнему остается латентным", - подчеркнул Сергей Красуцкий.

Он отметил эффективность такой нормы, как защитное предписание. Оно на срок до 30 суток позволяет удалить человека, который совершает насилие в семье, из общего помещения. Но для ее применения сейчас необходимо много времени. "Она привязана к административному процессу - то есть человек должен быть дважды привлечен к ответственности для ее применения. Эта необходимость очень затягивает процедуру, и когда мы выносим защитное предписание, то его применение, которое должно быть мерой экстренного реагирования, уже не совсем актуально. Также нет никакой альтернативы на сегодня работы с теми, кто совершает домашнее насилие, - у нас есть только административное наказание, но никак не регламентирована какая-то коррекционная работа, хотя эта составляющая очень важна. Ведь только наказанием изменить поведение человека нельзя", - констатировал Сергей Красуцкий.

Как сообщалось, МВД завершило подготовку концепции законопроекта о предупреждении насилия в семье. Проработана примерная структура будущего закона и конкретные определения. В документе проанализированы существующая национальная законодательная база, все международные обязательства Беларуси и зарубежная практика. Концепция согласовывается со всеми заинтересованными ведомствами, затем планируется внести ее на рассмотрение в Совет Министров. Если все пройдет успешно, то по плану в октябре документ попадет на доклад Президенту. Закон может быть принят в следующем году.-0-