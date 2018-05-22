Фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" пройдет в сентябре в Ростове-на-Дону

22 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. XIII Фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" пройдет с 12 по 17 сентября в Ростове-на-Дону, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Парламентского собрания Союза Беларуси и России.
Сегодня в Ростове-на-Дону состоялось совещание по вопросам организации и проведения фестиваля. Планируется, что фестивальные мероприятия пройдут не только в областном центре, но и в городах региона - Таганроге и Шахтах. "Программа фестиваля будет насыщена множеством мероприятий: встречи с депутатами Беларуси и России, молодыми парламентариями Союзного государства, мастер-классы, творческие конкурсы, викторины и спортивные мероприятия, - отметили в пресс-службе. - Центральным событием станет международный конкурс исполнителей молодежной песни с участием 20 талантливых представителей из областей Беларуси и регионов России".
Участниками фестиваля становятся молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет: певцы, музыканты, танцевальные, вокальные, инструментальные и цирковые коллективы, а также представители общественных организаций из различных регионов Беларуси и России. Общее число участников фестиваля - около 300 человек.-0-
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