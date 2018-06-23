Фестиваль молодежных субкультур проходит в Минске

Пятый фестиваль молодежных субкультур проходит в столице 23 июня. На интерактивных площадках можно послушать уличных музыкантов, понаблюдать за работой художников стрит-арта, поучаствовать в мастер-классе по футбольному фристайлу и Challenge-марафоне, узнать секреты иллюзиониста. Стартовал фестиваль конкурсом "Огонь танца": лучшие коллективы столицы показали класс в номинациях "Брейк-данс", "Стрит-данс", "Спортивная Латина", "Восточный танец", "Белорусский народный танец", "Национальный танец", а также "Шоу-программа". Победители фестивальных блоков "Огонь танца" и "Битва DJ" отправятся представлять столицу на традиционных мероприятиях Дня молодежи, который пройдет на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске - 2018". Мероприятия организовано БРСМ.

Фото Оксаны Манчук