Фильтр фальсифицированных лекарств в Беларуси уже 15 лет работает без сбоев - Минздрав

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на протяжении 15 лет отсутствуют фальсифицированные лекарственные средства. Об этом сообщила сегодня журналистам начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Людмила Реутская, передает корреспондент БЕЛТА.
"Система допуска на рынок, регистрации, исследований, контроля качества производства и дистрибьюции в нашей стране соответствует европейскому уровню, - отметила Людмила Реутская. - Благодаря принимаемым нами мерам, на протяжении 15 лет в стране отсутствуют фальсифицированные лекарственные средства. Каждая партия лекарственных средств, ввозимых в Беларусь и произведенных здесь, проходит строгий контроль качества в аккредитованных лабораториях".
При этом специалист подчеркнула, что "нет каких-то тепличных условий для отечественных препаратов по допуску на рынок - правила едины для всех".
В I квартале проверено при допуске на рынок 5,3 тыс. серий лекарств отечественного производства. Из них семь серий, или 0,1% было забраковано. Что касается изъятия лекарств из больниц и аптек, то брака в этом году не выявлялось ни по отечественным, ни по импортным препаратам.-0-
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