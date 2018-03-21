Форма выпускного экзамена за курс средней школы должна соответствовать форме поступления в вуз - Карпенко

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форма выпускного экзамена за курс средней школы должна соответствовать форме поступления в высшее учебное заведение. Об этом сегодня сообщил министр образования Игорь Карпенко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.
По словам Игоря Карпенко, комплексный общеобразовательный тест - это условное понятие. "Сегодня форма аттестации за курс средней школы не соответствует форме аттестации при поступлении в высшие учебные заведения. Раньше, если мы писали в школе сочинение, то четко знали, что при поступлении в вуз тоже будем писать сочинение. А сейчас получается так: я пишу изложение, пишу контрольную работу по математике в школе, а приходя поступать в вуз, сдаю тесты - совершенно другая форма аттестации. Поэтому для нас очевидно, что форма выпускного экзамена за курс средней школы должна соответствовать форме поступления в высшее учебное заведение", - сказал он.
Министр отметил, что в настоящее время эти вопросы уже прорабатываются специалистами института развития образования, Национального института образования и академии последипломного образования вместе с педагогической общественностью. Ожидается, что это нововведение появится к 2020 году.-0-
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