Форум "Беларусь туристическая" успешно прошел в китайском Нанкине

19 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусско-китайский форум "Беларусь туристическая" успешно прошел в городе Нанкин (столица провинции Цзянсу), рассказали корреспонденту БЕЛТА в Генеральном консульстве Беларуси в Шанхае.

Мероприятие проводилось с целью наращивания экспорта белорусских туристических услуг на рынок Китая, презентации туристического потенциала Беларуси. Форум был организован Генконсульством совместно с Цзянсуской компанией по зарубежному сотрудничеству.

Во время форума туристическая компания Sainty Overseas Travel из Цзянсу и белорусская туркомпания "ЦентрКурорт" подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Перед руководителями крупных туристических компаний Цзянсу выступили генеральный консул Беларуси в Шанхае Валерий Мацель, президент Цзянсуской компании по зарубежному сотрудничеству Хун Хунлян, консул Генерального консульства Дмитрий Козловский, руководители управления туризма провинции и представительства ведущего белорусского туроператора "ЦентрКурорт" в Китае.

Валерий Мацель в интервью телеканалу JSTV и местной экономической газете рассказал о развитии сотрудничества между Беларусью и провинцией Цзянсу, о предстоящем визите в нашу страну губернатора провинции Цзянсу У Чжэнлуна.-0-